Фестиваль «Толстой»: новые сроки, название и формат

В этом году из названия сознательно убрали слово ««weekend» и это связано с тем, что первые спектакли гости увидят посередине недели, в четверг. Также, с учетом опыта прошлых лет и мнения жителей области принято решение перенести фестиваль на начало июля.

Мероприятие входит в ТОП-200 Национального календаря событий 2019 года. Традиционно фестиваль вызывает большой интерес как у жителей, так и у гостей региона. С каждым годом количество его посетителей растет. Так, в прошлом году на фестивале побывали более 6 тысяч человек. В этом году ожидается свыше 10 тысяч. Поэтому решено увеличить количество мест на главной сцене – до 1 тысячи. Сохраняется малая сцена и площадка на холме, там будут проводиться бесплатные действа. Также, выстраивается фудкорт, где можно попробовать блюда тульских ресторанов и фермеров.

В дни фестиваля будет продлено время движения коммерческого транспорта, он будет ходить до 12 часов ночи с интервалом 10 минут. Время движения коммерческого транспорта увеличат до 24 часов. Также директор «Ясной поляны» Екатерина Толстая отметила, что музей начал масштабную подготовку к фестивалю: для удобства посетителей улучшена инфраструктура, по поручению губернатора отремонтирована дорога, ведущая к усадьбе.

На коммерческие показы традиционно будет выделена социальная квота на билеты, чтобы как можно большее число людей могло посмотреть спектакли. Совместно с социальной защитой населения, будут распределены льготные билеты для разных категорий населения: от 300 до 350 билетов.

Гостей ждет более 30 мероприятий. В этом году особый упор сделан на региональные коллективы. Тульские театры, впервые выступят на фестивале «Толстой». Тульский театр драмы поставит два спектакля, а Театр кукол - один. Свои эскизы представят театры из Рязани и Краснодара. Столичные артисты также покажут свои произведения – одно из них спектакль в поле «Китти и Левин». Будет организована большая детская программа - 3 специально созданных к фестивалю детских спектакля. В программе как традиционные, так и экспериментальные работы.

Зрители также увидят три иностранных спектакля из Абхазии, Болгарии и Латвии. Будут и хедлайнеры, но имена именитых гостей пока организаторы держат в секрете.