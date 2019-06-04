Началось строительство второй очереди Восточного обвода

Долгожданный для всех туляков проект строительства наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Восточный обвод очень важен для туляков, но его строительство постоянно затягивалось.

В октябре 2014 года дорога была расширена, появились светильники и пешеходные дорожки. Была построена развязка с выходом в сторону Калужского шоссе, чтобы вывести часть транспорта в сторону Калуги, не заводя их в Пролетарский район.

Фото: Алексей ФОКИН.

В 2016 году проект по строительству второй очереди Восточного обвода Тулы был включен в число приоритетных для региона.

С момента ввода в эксплуатацию первой очереди Восточного обвода тринадцать лет назад его окрестности значительно обросли инфраструктурой. Здесь появились крупные торговые центры, высятся жилищные комплексы разной степени готовности, появилось Суворовское училище.

Фото: Алексей ФОКИН.

Меньше месяца назад начал работать военно-патриотический парк «Патриот», готовится к открытию новая ледовая арена. В связи с этим поток автомобильного транспорта в этом направлении значительно уплотнился. Пропускной способности первой очереди Восточного обвода уже недостаточно.

Сложности и перспективы

В ближайшее время подрядчик приступит к работам по расширению существующего путепровода протяженностью более 1900 метров. Ширина составит 9 метров. Работы затронут как дорожное полотно, мосты через Упу и железнодорожные пути. Проект включает обустройство тротуара шириной 4,5 метра.

Фото: Алексей ФОКИН.

Основная сложность заключается в том, что на время реализации проекта придется организовать движение автотранспорта. Также необходимо выполнить перенос сетей водопровода, газопровода, электричества, телефонной связи.

Общая стоимость проекта — более 790 миллионов рублей. На строительство потратят в 2019 году выделено 150 миллионов, а в 2020 - 643 миллиона рублей. Пик стройки придется на 2020 год. В этом сезоне планируется выполнить земляные работы и возвести части мостовых опор.