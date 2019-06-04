2019-06-04T11:09:34+03:00
Общество

На улицах Тулы меняют асфальт

В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют десятки объектов
Юлия КУДЫМОВА
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Работы по асфальтированию улиц проводят ночью.Работы по асфальтированию улиц проводят ночью.
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В Туле ведутся активные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ночь на 4 июня работы по асфальтированию велись на ул. Доктора Гумилевской в Пролетарском территориальном округе. Продолжается подготовка к асфальтированию на ул. Новотульской, Пржевальского. На ул. Майской фрезеруется основание и выравнивается поверхность под асфальтирование. На ул. Пролетарской начаты работы по ремонту тротуаров. По Одоевскому шоссе ведется замена светофорных объектов на светодиодные. Также на Одоевском путепроводе продолжается установка тротуарных бордюров и подготовка щебеночного основания под тротуары.

Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт проведут на следующих участках:

- ул. Пролетарская;

- ул. Пржевальского;

- ул. Д. Гумилевской (от моста через Упу до ул. Новотульской);

- Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской);

- ул. Оборонная;

- дорожное покрытие межрельсового пространства по ул. Оборонной;

- ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе);

- Одоевское шоссе;

- ул. Новотульская (от ул. Доктора Гумилевской до ул. Пржевальского);

- ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса);

- ул. Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская Засека до ул. Бондаренко);

- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, д.11);

- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова),

- ул. Судейского;

- ул. Речная (от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд);

- ул. 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова);

- ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко).

На всех объектах, где пройдет ремонт, установлены информационные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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