2019-06-03T12:46:31+03:00
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В Туле стартовал театральный фестиваль «Кремлевские сезоны»

Фестиваль проходит в Тульском Кремле в рамках Года театра
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Фото: КПФото: КП
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В Туле стартовал театральный фестиваль «Кремлевские сезоны». 31 мая ему положил начало балет «Титаник» в исполнении артистов Белорусского государственного академического музыкального театра и Тульского академического театра драмы им. М. Горького.

Образ «Титаника» в балете является метафорой – устоявшейся модели общества, в котором процветает классовое разделение и которое в один момент дает трещину и терпит бедствие. Люди попадают в обстоятельства, в которых обесцениваются материальные ценности, а возрастает цена вечных человеческих идеалов: любви, верности, порядочности, самопожертвования.

Отметим, что проект «Кремлевские сезоны» проходит в Тульском Кремле впервые. В рамках Года театра в стенах цитадели будут проходить спектакли и концерты различных учреждений культуры Тульской области (Театр юного зрителя, Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А., Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М. Горького, Тульский государственный театр кукол), Белорусского государственного академического музыкального театра, Костромского областного театра кукол, а также лучшие творческие разножанровые коллективы Тульской области.

Балет "Титаник".

ИСТОЧНИК KP.RU

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