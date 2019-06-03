Тулякам показали "Тонкие миры детства"

Программа "Тонкие миры детства" прошла в музее изобразительных искусств 1 июня. В праздничном мероприятии приняли участие ученики детской школы искусств им. Г.Г. Галынина, московский художник – модельер Дмитрий Цветков, художник, член Тульского областного союза художников России - Михаил Левшин.

Фото: материалы пресс-служб

Перед зданием музея одновременно работали три интерактивные площадки, в которых принимали участие и взрослые, и дети.

Художник Дмитрий Цветков представил оригинальную композицию – фигура художника из скотча.

Фото: материалы пресс-служб

Мастер-класс рисования на мольбертах представил художник Михаил Левшин. Объектом своей кисти он выбрал здание Тульского музея изобразительных искусств. Таким образом художник в связи со 100-летием художественного музея решил привлечь внимание к объекту, в котором собраны уникальные предметы и экспонаты живописи.

Под руководством заведующей отделом музейной педагогики музея изобразительных искусств Елены Балаевой дети сами взяли кисти в руки.