2019-06-03T11:38:05+03:00
Звезды

«Общий сбор»: На Казанской набережной состоялся фестиваль-квест

Мероприятие посвящено празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля [фото], [видео]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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2 июня на Казанской набережной Тулы состоялся фестиваль-квест «Общий сбор» по городам Тульской засечной черты.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Мероприятие посвящено празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Зрители и участники погрузились в атмосферу разных исторических эпох, познакомились с обмундированием и вооружением русской армии, начиная со Средневековья и заканчивая современностью.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Туляки и гости набережной посетили интерактивные зоны на биваках, театрализованную историческую реконструкцию штурма крепостной стены.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также прошло дефиле исторического костюма, работали «Богатырская застава» и ремесленная площадка «Добродей».

Фестиваль-квест "Общий сбор".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Юные жители города соревновались в водных состязаниях на катамаранах. Мероприятия завершил концерт.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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