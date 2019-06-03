«Общий сбор»: На Казанской набережной состоялся фестиваль-квест
2 июня на Казанской набережной Тулы состоялся фестиваль-квест «Общий сбор» по городам Тульской засечной черты.
Фото: Алексей ФОКИН
Мероприятие посвящено празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля.
Фото: Алексей ФОКИН
Зрители и участники погрузились в атмосферу разных исторических эпох, познакомились с обмундированием и вооружением русской армии, начиная со Средневековья и заканчивая современностью.
Фото: Алексей ФОКИН
Туляки и гости набережной посетили интерактивные зоны на биваках, театрализованную историческую реконструкцию штурма крепостной стены.
Фото: Алексей ФОКИН
Также прошло дефиле исторического костюма, работали «Богатырская застава» и ремесленная площадка «Добродей».
Фестиваль-квест "Общий сбор".
Фото: Алексей ФОКИН
Юные жители города соревновались в водных состязаниях на катамаранах. Мероприятия завершил концерт.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU