В тульском Плеханово обнаружили очередные незаконные врезки

29 мая 2019 года АО "Тулагорводоканал", администрация Тулы и сотрудников полиции прибыли в цыганское поселение поселка Плеханово, чтобы в очередной раз ликвидировать самовольные врезки к централизованной сети водоснабжения.

В ходе работ было произведено отключение 7 домовладений путем технологического отсоединения трубопроводов.

Фото: АО "Тулагорводоканал"

Фото: АО "Тулагорводоканал"

- В дальнейшем планируется производить ежемесячное обследования и отключение самовольного подключенных лиц, - сообщает АО "Тулагорводоканал".

Фото: АО "Тулагорводоканал"

Фото: АО "Тулагорводоканал"

Напомним, первый раз незаконные врезки были обнаружены в Плеханово в 2017 году. Скандальная история прогремела на всю страну: во время отключений и сноса незаконных построек в цыганском поселении начался настоящий бунт.