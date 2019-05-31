На Новомосковском «Азоте» прошли учения

30 мая 2019 года на территории АО «НАК «Азот» прошло учебно-тренировочное занятие по локализации и ликвидации аварии на опасном производственном объекте. Учения прошли на площадке по производству аммиака под контролем сотрудников Ростехнадзора, с участием работников предприятия, а также необходимых сил быстрого реагирования (Новомосковский газоспасательный отряд (НГСО), пожарные части ООО «Брандмауэр», медицинская служба и охрана Росгвардии).

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Тренировка проводилась с целью отработки практического взаимодействия функциональной подсистемы контроля за химически и взрывоопасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе учений были отработаны действия персонала и аварийных формирований в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах АО «НАК «Азот» (ПМЛА).

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По итогу занятий состоялось обсуждение проведенной тренировки с представителями Ростехнадзора, обмен мнениями, а также выдан итоговый документ с оценкой результатов учебно-тренировочного занятия.