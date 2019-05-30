Цирк Филатовых в Туле: медведи на велосипеде и колючее пополнение

2 июня в областном центре стартуют гастроли династии цирковых артистов со 180-летней историей. Филатовы представят тулякам свой новый спектакль.

Фото: Алексей ФОКИН

- Цирк открывает летний сезон. У нас большой радостный повод — к нам приехала одна из лучших российских цирковых программ. У нас давно не было медведей. Это подарок городу к лету. Удивительной красоты, насыщенности, таланта программа и настоящих традиций российского цирка, - отмечает директор тульского цирка Тамара Бортникова.

Сегодня на манеже пятое поколение династии - Александр и Валентина Филатовы. Александр - дрессировщик и коверный, Валентина Филатова с Владимиром Максимовым представляют иллюзионный аттракцион.

Фото: Алексей ФОКИН

- Наша программа — это сочетание молодости, уникальных жанров, традиций циркового искусства и, конечно же, династий. Каждый артист в нашей программе — это, как минимум, второе поколение. Все выросли в опилках. Все очень любят цирк. Все большие профессионалы, которые отдаются полностью своему делу — экспериментируют, творят, меняют постановки, костюмы. Это молодость и энергия, которая завораживает зрителей, - говорит Валентина Филатова.

15 бурых медведей

Первую скрипку в спектакле играет «Медвежий цирк». В 1949 году его создал народный артист СССР Валентин Филатов. С гастролями в Туле цирк был более 8 лет назад. В этот раз артисты привезли совершенно новую программу. За эти годы она трансформировалась дважды.

- «Медвежий цирк» задумывался нашим дедушкой как повтор первого отделения программы. В первом отделении артисты – люди, во втором – медведи, - объясняет Александр Филатов. - Они повторяют те же жанры, что и люди в первом отделении: эквилибристы – медведи на катушках, жонглер на велосипеде – мишки катаются на велосипедах и так далее. Можно провести параллель. Посмотреть на животных, сделать выводы о сложности трюков в цирке.

Фото: Алексей ФОКИН

Александр Филатов во втором отделении спектакля предстает перед зрителями как дрессировщик 15 бурых медведей. По словам представителей цирка, такого количества задействованных в спектакле хищников больше не встретишь нигде. Они катаются на роликах, велосипедах и самокатах, мотоциклах, делают самые невероятные трюки.

И это несмотря на то, что медведи — одни из самых опасных хищников. Обучить их не так просто. В среднем на один трюк уходит 2-3 года. Поэтому дрессура проходит этапами. Первый — ясли. В нем через игру мишкам дают возможность привыкнуть к людям. В «детском саду» их учат выполнять элементарные трюки, например, сидеть на стульчике. Затем их учат не бояться высоты, а в дальнейшем - кататься на самокате, велосипеде, а лучших — на мотоцикле. Тех, кому под силу кульбиты, задействуют в акробатических номерах.

Красочные номера

Верблюды, ламы, пони, носухи, собаки, пеликаны, шоу попугаев - эти и другие животные и птицы предстанут перед тульским зрителем. В программе также выступления жонглера на проволоке, воздушных гимнастов на ремнях и другие не менее красочные номера.

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле произошло и «колючее» пополнение: родился дикобраз. Его назвали Лотос. Артисты цирка вдохновились долиной лотосов в Астрахани, откуда приехали с гастролей.

Фото: Алексей ФОКИН

Впрочем, пока это не окончательный вариант. Маленького туляка могут переименовать в «Пряника». Детеныш уже показывает себя самостоятельным и активно вливается в цирковую семью.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Еще более экзотическими для манежа цирка кажутся пеликаны. Их хрупкая дрессировщица цирка Филатовых и бывшая воздушная гимнастка Алла Сычева удерживает на руках. В то время как вес взрослого пеликана исчисляется 18-20 кг.

- Животные попали ко мне после Терезы Васильевны Дуровой. Я у нее стажировалась. Когда она уходила на пенсию, она мне передала группу животных, - рассказывает Алла Сычева. - Со временем она видоизменилась. Вместо кошек появились носухи, но остались дикобразы и пеликаны...

Фото: Алексей ФОКИН

Сочетание трех жанров

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/711964" frameborder="0"></iframe> Цирк Филатовых в Туле.

В цирке надеются, что новое представление станет для туляков полной неожиданностью. В программе сочетаются иллюзия, клоунада и дрессура. Она будет интересна как взрослым, так и детям.