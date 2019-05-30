2019-05-30T11:23:17+03:00
Общество

В День защиты детей в Туле: программа мероприятий

Гостей праздника ждут дискотеки, мастер-классы, квесты и театрализованные представления
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Разнообразная программа, посвященная Международному дню защиты детей, ждет юных туляков на Казанской набережной и в Тульском кремле.

31 мая на Казанской набережной пройдет выступление юных талантов «Путешествие на воздушном шаре, или Полет за мечтой».

1 июня мероприятия стартуют на многочисленных площадках исторического центра города. Вначале – «Зеленый марафон», он пройдет на Казанской набережной в 9.00. С 11 утра и до самого вечера будут работать мастер-классы по изготовлению магнитов, росписи имбирных пряников, светодиодных открыток и многое другое! Вечернюю программу на Казанской набережной в 17.00 откроют выступления детской цирковой студии при Тульском государственном цирке и танцевального коллектива X-Zibit.

В Тульском кремле с 11.00 вас ждет Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства» и мульт-концерт «Ничего на свете лучше нету». Вечером в кремле прогремит гала-концерт «Ночь мировых хитов».

2 июня всех желающих в 11.00 приглашают на фестиваль-квест «Общий сбор». Тульские реконструкторы покажут театрализованные эпизоды штурма крепости. Также будут работать площадки по различным историческим эпохам и ремесленная зона «Богатырская застава». Вечерние мероприятия в 18.00 откроет вечеринка Линди-хоп и Salsa-open, где пройдут мастер-классы по танцам.

Программа

Программа

Подробная афиша мероприятий - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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