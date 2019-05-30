2019-05-30T10:50:08+03:00
Общество

Туляки начнут напрямую платить за мусор региональному оператору с 1 июля 2019 года

На основании ч. 7.5 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) вносится непосредственно региональному оператору ООО «Хартия»
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Уважаемые жители многоквартирных домов Тулы, расположенных по адресам:

Глинки, д.4; Декабристов, д.6; Кирова, д.29; Марата, д.30; Маяковского, д.2а;

Демьянова, д.37; Демьянова, д.39; Демьянова, д.41; Демьянова, д.41 лит.А; Демьянова, д.43; Дм. Ульянова, д.18; проспект Ленина, д.76а; Михеева/Тимирязева, д.16/93; Н. Руднева, д.63а; Седова, д.4; Серебровская, д.16б; Токарева, д.83; Тургеневская, д.74;

18-й проезд Мясново, д.91; М. Жукова, д.18; Академика Павлова, д.1а; Вересаева, д.1б; Демонстрации, д.11; Железнодорожная, д.38; Калинина, д. 22 к.2; Красноармейский проспект, д.26; Лейтейзена, д.6; проспект Ленина, д.54; проспект Ленина, д.70; проспект Ленина, д.74; проспект Ленина, д.74а; проспект Ленина, д.107; проспект Ленина, д.117; проспект Ленина, д.117а; проспект Ленина, д.119; проспект Ленина, д.121; Л. Толстого, д.115; Л. Толстого, д.117; Л. Толстого, д.128; М. Жукова, д. 16 к.2; Некрасова, д.54; Оборонная, д.24; Одоевское шоссе, д.3; Парашютный проезд, д.38б; Первомайская, д.28; Революции, д.35; Смидович, д.12б; Сойфера, д.15; Сойфера, д.17; Станиславского, д.6; Тульская, д.8; Тульского рабочего полка, д.102а; Тургеневская, д.12; Ф. Энгельса, д.145а; Ф. Энгельса, д.147; Шевченко, д.11а;

Гагарина, д.12; Максимовского, д.25; Пушкинская, д.28а; Болотова/Рогова, д.68/41;

Сурикова, д.23; Прокудина, д.11а; Ползунова, д.26; Костычева, д.8; Костычева, д.10; Н Руднева, д.56а.

С 1 июля 2019 года на основании ч. 7.5 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) вносится непосредственно региональному оператору ООО «Хартия». Начисление платы за оказание услуг по обращению с ТКО будет осуществляться через агента АО «Областной Единый Информационно-Расчётный центр» (ОЕИРЦ). Информация по оплате квитанции без процентов будет указана на бланке платёжного документа. Для льготной категории Потребителей все предусмотренные законом меры социальной поддержки будут сохранены.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с управляющими компаниями ООО УК «Горизонт», ООО «УК 21 ВЕК», ООО «УК 21 ВЕК», ООО «УК Лидер», ООО «УК Домовой» действует до 30.06.2019 включительно. На основании ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ с 01.07.2019 заключенный договор с управляющими компаниями ООО УК «Горизонт», ООО «УК 21 ВЕК», ООО «УК 21 ВЕК», ООО «УК Лидер», ООО «УК Домовой» прекращает своё действие.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с ТКО считается заключенным в указанном случае со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно.

С 1 июля 2019 года договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором ООО «Хартия» является публичным и заключается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Заключение договора в письменной форме не требуется.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в офис ООО «Хартия» по адресу:

г. Тула, улица 9 мая, дом 24.

Контактный телефон: 8 (4872)77-05-31, 77-05-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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