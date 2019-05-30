Судебные приставы разработали «Алиментную карту» Тульской области и составили «портрет должника»

Согласно «Алиментной карте», на сегодняшний день в регионе проживает 6 520 должников по алиментным обязательствам. В Туле числятся 2 250 должников (мужчин – 2 000 человек, женщин – 250).

В Пролетарском районе прописаны 793 должника по алиментам, в Зареченском районе – 492, в Центральном районе – 386, в Привокзальном – 306, в Советском районе - 273 должника.

Лидером по количеству должников-мужчин является Узловский район Тульской области (347 человек), меньше всего отцов-алиментщиков - на территории Ясногорского района (89 человек).

Матерей, задолжавших своим детям, большего всего проживает в Щекинском районе (103 человек), меньше всего - в Ленинском районе (21 человек).

Максимальную сумму задолженности по алиментам удалось взыскать в Щекинском и Тепло-Огаревском районах – 4,3 млн рублей, а также в Ефремовском и Каменском районах – более 4 млн рублей.

Наказание

За долги предусмотрена административная, а, в последствии, и уголовная ответственность.

На сегодня 364 должника из Тульской области уже привлечены к административной ответственности. Уголовные дела возбуждены в отношении 207 неплательщиков.

Как гласит «Алиментная карта», в Туле наибольшее количество лиц, привлеченных к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, проживают в Пролетарском районе (составлено 34 протокола), аналогичная ситуация по количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности, - также в лидерах Пролетарский район (20 уголовных дел). Меньше всего граждан, привлеченных к административной (5 протоколов) и уголовной ответственности (3 уголовных дела), – в Советском районе.

Такая статистика обусловлена различной плотностью населения в городских округах.

Лидером Тульской области по привлечению должников к административной ответственности является Алексинский район – 42 человека. Также Алексинский район первый по количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности – 22 человека.

Какой он - среднестатистический неплательщик?

Специалисты Управления ФССП России по Тульской области также составили «портрет должника по алиментам» с разбивкой по гендерному признаку:

Среднестатистический неплательщик алиментов среди мужчин в Тульской области - в возрасте от 30 до 40 лет, с суммой задолженности 98 тыс. рублей, безработный, не имеющий имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Всего таких отцов в регионе 5,5 тыс. человек, что составляет 65,5% от общего количества должников в нашем регионе. В отношении них возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по алиментным платежам.

37,9 % алиментщиков-мужчин официально трудоустроены, и с их заработной платы производится удержание алиментов.

Неплательщица алиментов — это женщина в возрасте от 30 до 40 лет, с суммой задолженности 93 тыс. рублей, безработная, не имеющая имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, лишена родительских прав.

Всего таких неплательщиц насчитывается 1 тыс. человек, что составляет 11,9 % от общего количества должников в нашем регионе, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по алиментным платежам.

Меры воздействия

- В отношении должников по алиментам судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный законодательством, - подчеркнул Евгений Киреенков.

Так, эффективными мерами понуждения алиментщиков являются ограничение права выезда за пределы страны и ограничение права на управление авто.

Так, на сегодняшний день в специальном праве управления транспортным средством ограничены 1 782 должника, «невыездных» неплательщиков – 4 277.

Кроме того, к должникам по алиментам применяются меры уголовного и административного воздействия. С начала года к административной ответственности привлечено 364 должника, из них 354 должникам назначено наказание в виде обязательных работ, наказание в виде административного ареста получили 6 неплательщиков, административный штраф должны оплатить 4 должника.

207 должников привлечены к уголовной ответственности.

Всего в 2019 году судебным приставам Тульской области удалось взыскать более 41 млн рублей в счет погашения задолженности по алиментам.