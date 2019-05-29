Презентован рейтинг УК Тульской области

В 2019 году в рейтинг управляющих компаний Тульской области включены 188 организаций, которые в результате разделились на 3 группы:

В «зеленой» зоне оказались 30 компаний, в «желтой» - 112, в красной - 28.

В тройке лучших: ООО «Тульская городская УК» г. Тула, ООО УК «Эталон» г. Тула и ООО «СЖКО» г. Новомосковска.

В желтой группе лидируют: ООО «Планета комфорта» г. Донской, УК «Эверест» г. Щекино и ООО «ЖСО» г. Тула.

В красной зоне больше всех набрали: УК «Арсенал» г. Тула, УК «Новый квартал» г. Тула, УК «Ваш дом». Это компании, имеющие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а также компании с двойными квитанциями.

Три УК в настоящее время проходят процедуру банкротства. Это: УК «Товарковское» Богородицкого района, ООО «Суворовские коммунальные сети плюс» и УК «ЯЖКС» г. Ясногорск.

Рейтинг УК Тульской областий

Отметим, что число УК, попавших в зеленую зону, увеличилось. Свои показатели улучшили УК «Северная мыза», УК «Мясново» и другие. Большинство участников рейтинга расположились в «желтой» зоне, и в целом создают конкуренцию традиционным лидерам рейтинга.

По поручению Алексея Дюмина, для исключения недобросовестной конкуренции, был разработан план по решению системных проблем: лицензии 35-ти УК, еще не приступивших к работе, были аннулированы. Вероятно, они создавались для подстраховки УК, которым угрожает банкротство.

Для отслеживания работы УК по обращениям жителей разработана информационная система ЕДДС ГЖИ. Она начнет работать в июне 2019 года. Все жалобы туляков будут рассматриваться в течение 3 дней.

Также, для уменьшения количества поддельных протоколов собраний собственников жилья, с июня собрания смогут проводиться в электронном виде.

Кроме того, с 29 марта начальник регионального ГЖИ Леонид Ивченко имеет право самостоятельно штрафовать либо УК, либо должностное лицо. Он выписал уже несколько штрафов от 50 000 рублей до 200 000 рублей.