На проспекте Ленина в Туле высаживают молодые липы

В среду, 29 мая, в Туле продолжается высадка саженцев липы на центральных улицах. Напомним, что по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова специалисты управления по благоустройству, студенты и преподаватели Крапивенского лесхоз-техникума оценили состояние деревьев на магистральных улицах города.

Результатом совместной работы станет инвентаризация всех деревьев, каждое дерево подлежит учету – записываются данные о его местоположении, породе, высоте, диаметре ствола, физическом состоянии. Те насаждения, которые имеют признаки заболевания, подлежат замене.

На четной стороне проспекта Ленина, между лицами Советской и Скуратовской выявлен ряд зараженных тиростромозом деревьев. Так, на участке от улицы Советской до улицы Каминского по четной стороне предстоит заменить 16 деревьев.

Работы начались во вторник, 28 мая. Сначала больное дерево спиливают, затем удаляют пень с корневой системой, подсыпают плодородный грунт и подкормку. Потом высаживают молодую липу с закрытой корневой системой и однолетнюю космею по кругу.

За старыми липами долго время специалисты наблюдали, проводили подкормку в надежде, что растения обретут вторую жизнь. Многим из них – от 45 до 60 лет.

На нечетной стороне от улицы Советской до Каминского на следующей неделе будет высажено еще 29 саженцев. Далее за ними будут ухаживать.

На проспекте Ленина сажают липы.

Стоит отметить, что весь посадочный молодой материал районирован – выращен в питомнике, расположенном в Московской области.