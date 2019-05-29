2019-05-29T11:12:56+03:00
Общество

Губернатор Тульской области рассмотрел обращение жительницы микрорайона «Парус»

Тулячка поблагодарила Алексея Дюмина за отклик и содействие в решении проблемных вопросов
Юлия КУДЫМОВА
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Алексей Дюмин рассмотрел проблемы комплексного благоустройства ЖК "Парус"Алексей Дюмин рассмотрел проблемы комплексного благоустройства ЖК "Парус"
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Жилищный комплекс "Парус" - один из крупных микрорайонов города. Он включает 12 многоквартирных домов. Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин обращал внимание на проблемы комплексного благоустройства жилого массива и дал ряд поручений по отдельным вопросам.

Глава региона дал ряд поручений.

Глава региона дал ряд поручений.

Во вторник, 28 мая, глава региона в ходе «Часа контроля» рассмотрел обращение жительницы жилого комплекса «Парус» Натальи Чуриковой.

Заявительница отметила, что неделю назад в разговоре с губернатором она затронула вопросы благоустройства детской игровой площадки на территории домов №№17-19 по ул. Хворостухина. По информации администрации Тулы, строительный мусор с площадки убран, а работы по ограждению детской площадки и переносу контейнерной площадки будут выполнены к середине июня.

Евгений Авилов сообщил, что в микрорайоне имеется детский сад на 240 мест, в шаговой доступности расположены еще пять детских садов и три школы, парикмахерские и детский центр развития. В микрорайоне имеется восемь детских площадок. Транспортное обслуживание обеспечивают пять автобусных и три трамвайных маршрута.

Также Евгений Авилов доложил, что по поручению губернатора вывезены железобетонные блоки и другой строительный мусор, проведена планировка грунта со стороны ул. Бондаренко, завезен щебень для парковки со стороны ул. Кирова.

Заявительница затронула вопрос благоустройства детской игровой площадки.

Заявительница затронула вопрос благоустройства детской игровой площадки.

Организован подход к остановке и дополнительный выезд из ЖК «Парус». Также проведен ямочный ремонт подъездной дороги к жилому комплексу со стороны Новомедвенского проезда и обустроена пешеходная дорожка к детскому саду №6.

Наталья Чурикова отметила, что проход к детскому саду №131 также нуждается в обустройстве.

По словам Евгения Авилова, ремонт плотины и асфальтирование пешеходной дорожки, ведущей к детскому саду №131, выполнят к 1 октября. К этому же времени планируется обустроить подход к Щегловскому ручью и заасфальтировать подход к остановочному павильону.

Алексей Дюмин поручил Евгению Авилову предусмотреть временное решение для доступного и безопасного прохода к детскому саду уже сейчас.

Глава администрации города также сообщил, что организованы пешеходные переходы по ул. Хворостухина, в районе пересечения с ул. Кирова, в районе въезда в жилой комплекс для пересечения Новомедвенского проезда. Проводится разработка проектно-сметной документации для обустройства дополнительного выезда от домов №17 и №19. Работы по капитальному ремонту съезда будут выполнены до октября 2020 года.

Уборку строительного мусора с обочин ул. Хворостухина планируется завершить до конца мая. Ко Дню города – благоустроить Щегловский источник. Запланирована посадка 200 сосен.

Министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александр Бибиков доложил, что выполнены поручения по строительству автомобильной дороги на ул. Хворостухина, обеспечено бесперебойное электроснабжение жилого комплекса, установлен светофор возле дома №29 по ул. Хворостухина, заасфальтирована дорожка к детскому саду №6. На контроле остается поручение по строительству сетевого магазина.

В микрорайоне есть два небольших продуктовых магазина. По словам заявительницы, для жителей этого недостаточно. Алексей Дюмин поручил председателю комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеславу Романову не дожидаться строительства крупного магазина, а проработать вопрос открытия магазина продуктов и товаров первой необходимости в шаговой доступности.

Также Наталья Чурикова пожаловалась на отсутствие аптеки в микрорайоне. Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову свободное помещение на одном из первых этажей многоквартирных домов, а министру здравоохранения региона Андрею Третьякову обеспечить в нем открытие аптечного пункта.

В завершение Наталья Чурикова поблагодарила Алексея Дюмина за отклик на все обращения и содействие в решении проблемных вопросов микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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