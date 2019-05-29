Губернатор Тульской области рассмотрел обращение жительницы микрорайона «Парус»

Жилищный комплекс "Парус" - один из крупных микрорайонов города. Он включает 12 многоквартирных домов. Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин обращал внимание на проблемы комплексного благоустройства жилого массива и дал ряд поручений по отдельным вопросам.

Глава региона дал ряд поручений.

Во вторник, 28 мая, глава региона в ходе «Часа контроля» рассмотрел обращение жительницы жилого комплекса «Парус» Натальи Чуриковой.

Заявительница отметила, что неделю назад в разговоре с губернатором она затронула вопросы благоустройства детской игровой площадки на территории домов №№17-19 по ул. Хворостухина. По информации администрации Тулы, строительный мусор с площадки убран, а работы по ограждению детской площадки и переносу контейнерной площадки будут выполнены к середине июня.

Евгений Авилов сообщил, что в микрорайоне имеется детский сад на 240 мест, в шаговой доступности расположены еще пять детских садов и три школы, парикмахерские и детский центр развития. В микрорайоне имеется восемь детских площадок. Транспортное обслуживание обеспечивают пять автобусных и три трамвайных маршрута.

Также Евгений Авилов доложил, что по поручению губернатора вывезены железобетонные блоки и другой строительный мусор, проведена планировка грунта со стороны ул. Бондаренко, завезен щебень для парковки со стороны ул. Кирова.

Заявительница затронула вопрос благоустройства детской игровой площадки.

Организован подход к остановке и дополнительный выезд из ЖК «Парус». Также проведен ямочный ремонт подъездной дороги к жилому комплексу со стороны Новомедвенского проезда и обустроена пешеходная дорожка к детскому саду №6.

Наталья Чурикова отметила, что проход к детскому саду №131 также нуждается в обустройстве.

По словам Евгения Авилова, ремонт плотины и асфальтирование пешеходной дорожки, ведущей к детскому саду №131, выполнят к 1 октября. К этому же времени планируется обустроить подход к Щегловскому ручью и заасфальтировать подход к остановочному павильону.

Алексей Дюмин поручил Евгению Авилову предусмотреть временное решение для доступного и безопасного прохода к детскому саду уже сейчас.

Глава администрации города также сообщил, что организованы пешеходные переходы по ул. Хворостухина, в районе пересечения с ул. Кирова, в районе въезда в жилой комплекс для пересечения Новомедвенского проезда. Проводится разработка проектно-сметной документации для обустройства дополнительного выезда от домов №17 и №19. Работы по капитальному ремонту съезда будут выполнены до октября 2020 года.

Уборку строительного мусора с обочин ул. Хворостухина планируется завершить до конца мая. Ко Дню города – благоустроить Щегловский источник. Запланирована посадка 200 сосен.

Министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александр Бибиков доложил, что выполнены поручения по строительству автомобильной дороги на ул. Хворостухина, обеспечено бесперебойное электроснабжение жилого комплекса, установлен светофор возле дома №29 по ул. Хворостухина, заасфальтирована дорожка к детскому саду №6. На контроле остается поручение по строительству сетевого магазина.

В микрорайоне есть два небольших продуктовых магазина. По словам заявительницы, для жителей этого недостаточно. Алексей Дюмин поручил председателю комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеславу Романову не дожидаться строительства крупного магазина, а проработать вопрос открытия магазина продуктов и товаров первой необходимости в шаговой доступности.

Также Наталья Чурикова пожаловалась на отсутствие аптеки в микрорайоне. Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову свободное помещение на одном из первых этажей многоквартирных домов, а министру здравоохранения региона Андрею Третьякову обеспечить в нем открытие аптечного пункта.

В завершение Наталья Чурикова поблагодарила Алексея Дюмина за отклик на все обращения и содействие в решении проблемных вопросов микрорайона.