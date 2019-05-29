Азбука для будущих бизнесменов региона

Проект действует в нашем регионе с 2016 года и направлен на обучение потенциальных предпринимателей навыкам создания собственного дела «с нуля» и реализации новых бизнес-проектов.

- Цель программы – получение участниками качественных знаний для занятия бизнесом. Чтобы воплотить имеющиеся идеи в жизнь, нужно много полезной информации. И это не только академические знания, но и практические кейсы, позволяющие получить ответы на конкретные вопросы, - отметил в начале мероприятия председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Дмитрий Миляев. Фото: Алексей ФОКИН

Участников поприветствовал заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев:

- Эта уникальная программа реализуется в Тульской области не первый год, за прошедшее время 80 человек прошли обучение и начали свое дело. В этом году «Азбука предпринимателя» проходит в рамках предпринимательской недели. Я рассчитываю, что те знания, которые вы здесь получите, помогут вам лучше ориентироваться в бизнесе, формулировать цели и задачи, находить способы их достижения. В жизни ничего не бывает зря, и любые знания, которые мы с вами получаем, рано или поздно приносят свои плоды. В этом году для участия в программе зарегистрировались 25 будущих предпринимателей. Образовательный проект включает в себя пять занятий, где подробно рассматриваются этапы: от момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.

Программа бесплатного курса ориентирована на практические навыки будущих предпринимателей: в нее входит составление бизнес- и маркетинговых планов проектов, организация работы с персоналом, прогнозирование необходимых и косвенных трат, доходов и расходов и др.

В процессе открытия «Азбуки предпринимательства» участники познакомились друг с другом, презентовали свои идеи по созданию собственного бизнеса. Причем спектр идей будущих предпринимателей был весьма широк: открытие языковой школы, юридической фирмы, бизнес, связанный с робототехникой, сельским хозяйством... Впереди у них пятидневный учебный марафон, девиз которого можно сформулировать так: «Минимум «воды» - максимум полезных знаний». Занятия продлятся до 31 мая. По итогам обучения все участники «Азбуки предпринимателя» получат сертификаты о прохождении программы Корпорации МСП. Но главный плюс: у будущих предпринимателей региона сформируются планы конкретных действий на пути к собственному делу.

Не бояться учиться

Елена Кузьмина:

- Сейчас очень динамичное время: современному человеку постоянно нужно развитие, получение новых знаний. Я люблю посещать тренинги и такие обучающие курсы. У меня уже есть серьезный опыт работы в продажах, и я хочу открыть свое дело в этой сфере. Пришла сюда, чтобы научиться правильно выстраивать бизнес-план, оценивать риски и узнать о других нюансах частного предпринимательства. На многие вопросы уже получила ответы в ходе первого занятия.

Елена Кузьмина. Фото: Алексей ФОКИН

Анастасия Тучинская:

- Планирую открыть свой бизнес в сфере красоты, поэтому и решила принять участие в проекте. Я люблю и не боюсь учиться! Здесь хочу расширить свои знания, которые уже имеются, и получить дополнительные навыки. Если у человека есть поставленная цель и он хочет ее воплотить в жизнь, то он непременно добьется этого! А такие проекты, как «Азбука предпринимателя», несомненно, будут этому способствовать. Здесь можно познакомиться и послушать опытных спикеров, для нас, начинающих, это важно. Благодарю правительство региона за такую полезную идею и новые образовательные возможности для бизнеса.

Анастасия Тучинская. Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что образовательная программа, организованная в Туле, включает в себя комплекс задач, провозглашенных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Одна из его целей - реализация необходимых мер по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса: от появления идеи до выхода на экспорт. Задачи в рамках нацпроекта стоят масштабные: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в России, включая индивидуальных предпринимателей, должна возрасти с 19,2 млн человек в 2018 году до 25 млн в 2024 году. Тульский регион находится в авангарде исполнения данного нацпроекта по всем направлениям – от образовательной помощи до финансовой и иной поддержки.