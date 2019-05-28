2019-05-28T20:20:40+03:00
Спорт

Новомосковский хоккейный клуб вышел в полуфинал EuroChem Cup 2019

В полуфинале Международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup 2019 сразятся команды из Новомосковска, Череповца, Ковдора и Финляндии
Виктория ЯКУШИНА
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Заключительной игрой турнира станет уже традиционный матч звезд советского и российского хоккея против игроков детской сборной мираЗаключительной игрой турнира станет уже традиционный матч звезд советского и российского хоккея против игроков детской сборной мира
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По итогам третьего игрового дня были определены команды, которые сразятся в полуфинальных матчах за кубок ЕвроХима.

«Новомосковский хоккейный клуб» сыграет с командой «Северсталь» из Череповца. Ковдорские хоккеисты из команды «Север» проведут решающее сражение с «Espoo Blues Juniors» из Финляндии. Команды, победившие в этих встречах, будут бороться за звание чемпионов 2019 года.

Заключительной игрой турнира станет уже традиционный матч звезд советского и российского хоккея против игроков детской сборной мира. Ворота сборной звезд хоккея защищает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Международный хоккейный турнир EuroChem Cup – 2019 стартовал в Новомосковске Тульской области 26 мая. За семь лет своего существования состязание снискало славу «детского чемпионата мира по хоккею». В 2019 году участниками соревнований стали 14 команд из 10 стран, среди которых Россия, Финляндия, Эстония, Германия, Швейцария, Бельгия, Литва, США, Италия и Китай.

Официальный сайт турнира.

Итоговая таблица третьего игрового дня приведена ниже:

Таблица

Таблица

ИСТОЧНИК KP.RU

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