Новомосковский хоккейный клуб вышел в полуфинал EuroChem Cup 2019

По итогам третьего игрового дня были определены команды, которые сразятся в полуфинальных матчах за кубок ЕвроХима.

«Новомосковский хоккейный клуб» сыграет с командой «Северсталь» из Череповца. Ковдорские хоккеисты из команды «Север» проведут решающее сражение с «Espoo Blues Juniors» из Финляндии. Команды, победившие в этих встречах, будут бороться за звание чемпионов 2019 года.

Заключительной игрой турнира станет уже традиционный матч звезд советского и российского хоккея против игроков детской сборной мира. Ворота сборной звезд хоккея защищает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Международный хоккейный турнир EuroChem Cup – 2019 стартовал в Новомосковске Тульской области 26 мая. За семь лет своего существования состязание снискало славу «детского чемпионата мира по хоккею». В 2019 году участниками соревнований стали 14 команд из 10 стран, среди которых Россия, Финляндия, Эстония, Германия, Швейцария, Бельгия, Литва, США, Италия и Китай.

Официальный сайт турнира.

Итоговая таблица третьего игрового дня приведена ниже: