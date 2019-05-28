Советы педиатра: как собрать аптечку в отпуск с ребенком

Добрый день! Хотим отправиться с пятилетним ребенком на море. Что взять с собой из лекарств? Анастасия.

- В первую очередь стоит положить в аптечку адсорбенты - препараты, которые сорбируют из кишечника токсины, газы, микроорганизмы и выводят их из организма. Во-вторых, нужно взять с собой антациды – от рвоты и тошноты, антибиотики нитрофуранового ряда – от диареи. Для нормализации работы желудочно-кишечного тракта ребенка после заболевания – препараты, восстанавливающие водно-электролитный обмен в организме, пробиотики, пребиотики и ферменты.

Также стоит взять с собой препараты от боли в ушах, которые являются антисептиком и имеют небольшой согревающий и обезболивающий эффекты. Из жаропонижающих — сиропы, таблетки. Свечи лучше не брать, так как при высоких температурах они тают и инактивируются.

Для дезинфекции ран, гнойных воспалений необходимы лекарственные препараты, относящиеся к группе катионных антисептиков, обладающих противомикробным, противовоспалительным и местным иммуноадъювантным действием.

От насморка можно взять сосудосуживающие, противоаллергические препараты: для местного лечения – крема, для внутреннего применения – таблетки, сиропы (индивидуально).

Здравствуйте. Моя семилетняя дочь занимается плаванием. После каждого занятия закладывает нос. Даже капли не помогают, и длится эта заложенность несколько дней. Тренер советует обратиться к аллергологу. Что вы посоветуете? Алена.

- Вероятно, заложенность носа является результатом отека слизистой носоглотки. Можно расценивать данную симптоматику как реакцию на воздействие воды. Стоит обратиться к ЛОР-врачу и в дальнейшем к аллергологу.

Здравствуйте! Мой сын — 6 лет - внезапно охрип. Повышения температуры, кашля, насморка нет. По какой причине это могло произойти? Ольга.

- Причиной может стать сильный голосовой режим накануне, в результате чего возникло перенапряжение связок, хронический насморк или инфекционные заболевания. Нужно также учитывать сопутствующую симптоматику. Важно провести необходимые манипуляции и установить истинную причину проблемы. Приходите к нам на прием!

Добрый день! Моему ребенку 10 лет, и он очень сильно храпит во сне. Что делать? Марина.

- Храп во сне — признак увеличения лимфоидной ткани (аденоиды). Необходимо обратится к ЛОРу, сделать рентгеновские снимки, которые подтвердят или опровергнут изменения в ротоглотке и носоглотке. Рекомендую вам обратиться к специалисту!

Добрый день! Скоро едем на море с ребенком (4 года). Боюсь акклиматизации. Как помочь ребенку избежать ее или ослабить симптомы?

- В таком возрасте акклиматизация у детей проявляется насморком, небольшим кашлем. Длится такое «очищение» обычно 2-3 дня. Никакие поддерживающие препараты не потребуются. Однако акклиматизацию можно спутать с простудой. Возникает она, как правило, в результате несоблюдения температурного и питьевого режима. Вот за этим следить нужно обязательно: не переохлаждаться и не перегреваться, не допускать сильных перепадов температур, соблюдать водный баланс в организме ребенка.

Здравствуйте. У трехлетней дочери трескаются и облезают губы. Мажем гигиенической помадой и маслом «Витаон», но лучше не становится. Какова может быть причина? Александра.

- Важно обратиться к педиатру, чтобы определить локализацию микротравм, провести необходимую диагностику. Также не исключено, что потребуется консультация гастроэнетеролога, чтобы подтвердить или исключить гастродуоденальную патологию.

Здравствуйте. У ребенка с утра сухой лающий кашель. Температуры нет. Насморк. Ребенку 4 года. Как облегчить состояние до обращения к врачу? Варвара.

- В данном случае до обращения к врачу я могу посоветовать только паровую ингаляцию с минералкой, чтобы смочить слизистые и убрать симптоматический лающий сухой кашель. Также может помочь теплое питье. Приходите к нам на прием, мы постараемся вам помочь!

Здравствуйте! Моя мама не болела ветрянкой. И ее мама не болела. И я не болела. Вот сейчас у дочки в саду уже третья вспышка ветрянки. А она не заразилась. Может быть это особенностью, передающейся по наследству? Евгения.

- Вирус, вызывающий ветряную оспу, довольно летучий и быстро разрушается. Наличие контакта с заболевшим не дает стопроцентной вероятности заражения. Вероятно, что в описанных вами случаях по стечению многих факторов воздействие вируса было минимальным. Защиту сроком на 5 лет может дать только прививка, которую, как правило, делают перед детским садом или школой. Однако, по-моему мнению, лучше если ваш ребенок переболеет в маленьком возрасте без каких-либо серьезных последствий, чем во взрослом, когда вирус может дать опасные осложнения.

Здравствуйте! У моей дочери-подростка появилась выраженная немотивированная усталость (не проходящая после сна), слабость, температура поднимается до 37-37,4 и нездоровый цвет лица. Что это может быть и что с этим делать? Елена.

- Это могут быть как психоневрологические проблемы, так и инфекционные заболевания, даже в области гинекологии. Поэтому в первую очередь стоит сделать первичные анализы и проконсультироваться с педиатром, чтобы собрать более обширный анамнез.

Здравствуйте! У меня часто болеющий ребенок, 4 года. Все время с кашлем. Скажите, есть толк от соляных пещер и можно ли посещать их с кашлем? Вера.

- Да, соляные пещеры очень полезны. Но все индивидуально. Если ребенок редко болеет, то такие пещеры будут только в плюс. Но если у него есть хронические очаги (риносинуситы, аденоиды), то лучше проконсультироваться на этот счет с лечащим врачом и назначить индивидуальное посещение соляной комнаты вне обострения, чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья ребенка и не спровоцировать обострение хронических инфекций.