2019-05-28T11:43:11+03:00
Общество

«Тула – без ям»: по вопросам ремонта дорог можно обратиться онлайн

Срок выполнения работ по заявке - 10 дней
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Администрация города Тулы призывает тульских водителей обращаться по вопросам аварийно-восстановительного ремонта дорожного полотна с помощью сервиса «Тула – без ям». Срок выполнения работ по заявке, которая поступит на сервис, составляет 10 дней.

В настоящее время аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия ведется с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом пневмонабрызга.

С 17 по 27 мая выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту 33 участков автомобильных дорог общей площадью более тысячи кв. метров. Среди объектов – улицы Литейная, Набережная Дрейера, Токарева, Степанова, Марата, Металлургов, Оборонная, Советская, Гоголевская, пос. Косая Гора, пос. Ленинский и др.

Всего же с начала текущего года дорожное покрытие отремонтировано на площади порядка 30 тысяч квадратных метров.

Критерии, которым должна соответствовать заявка на ремонт. Необходимо, чтобы участок дороги, где вы зафиксировали яму:

- являлся муниципальной собственностью;

- имел асфальтобетонное покрытие;

- являлся участком с интенсивным движением транспорта, либо по нему проходил маршрут общественного транспорта;

- имел аварийно-опасные локальные дефекты дорожного покрытия суммарной площадью не более 10 кв. м.

Для направления заявки на сервис «Тула – без ям!» портала Открытый регион, вам необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее – отметить яму на интерактивной карте дорог и приложить фотографию ямы. Фото должно отражать не только саму яму, но и ближайшие объекты, чтобы выездная бригада четко представляла местоположение дефекта дорожного покрытия.

Также по вопросам аварийно-восстановительного ремонта дорог можно обратиться в администрацию города:

- по «телефону доверия» 33-11-37, 33-80-71;

- через электронную приемную на сайте администрации города;

- с письменным обращением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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