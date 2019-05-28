2019-05-28T10:44:01+03:00
Экономика

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

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Александр ШаламовАлександр Шаламов
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Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Александр Шаламов готов ответить на вопросы читателей. Речь пойдет об итогах и планах дальнейшего развития ПАО Банк «ФК Открытие» в Тульской области, тенденциях рынка кредитования частных лиц, а также стратегии работы с малым и средним бизнесом.

С 28 мая по 2 июня ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

Справка КП

Банк «Открытие» - надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания ПАО Страховая компания «Росгосстрах», АО «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», АО «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений). В 2019 году АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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