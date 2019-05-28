Ребенок, оставленный в матерью в московском ТЦ, жил в Тульской области

Днем 26 мая 2019 года, в одном из торговых центров на Лобненской улице в Москве женщина оставила в игровой комнате шестилетнего ребенка и ушла.

Малыш пробыл там семь часов, и администрация ТЦ решила позвонить его матери. Женщина трубку взяла, но вот забирать ребенка отказалась, предложив сотрудникам торгового центра оставить его себе. После этой беседы трубку она больше не брала.

Администрация ТЦ обратилась в полицию. Правоохранители смогли выяснить личность женщины и задержать ее. Мальчик же был передан медикам.

В беседе с полицейскими дама заявила, что у нее нет документов, подтверждающих, что она мать ребенка и что она не понимает, за что ее задержали. Она отказалась говорить со стражами порядка, но успела предложить одному из них сняться в эротическом фильме.

В настоящее время в СУ СКР проводится проверка.

- Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями, - пояснила Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По поводу случившегося высказалась Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отметила, что ребенок рассказывает, как ходил в садик в Тульской области.

- Недавно гражданка Украины оставила малышку Арину в одной из московских больниц. А теперь - это Торговый центр. Гражданство мамы устанавливается как и все обстоятельства оставления шестилетнего мальчика в игровой зоне ТЦ. Почему не решить этот вопрос законным путем? Есть возможность, например, оформить опеку на родственников. Но главный вопрос: неужели правда нет иного выхода или просто нет желания его искать? Саша сейчас в больнице и рассказывает как ходил в садик в Тульской области и хочет к маме, но хочет ли мама к Саше? Сейчас СК проводит проверку, все детали в ближайшее время будут известны, - написала на своей странице в соцсети детский омбудсмен.

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