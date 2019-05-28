В Туле стартовал фестиваль военного кино имени Юрия Озерова

27 мая в Туле торжественно открылся XVII Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова. Он проходит в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Приветствие участникам мероприятия направил Президент России Владимир Путин:

«Ваш традиционный форум проводится в память о выдающемся режиссере, фронтовике Юрии Николаевиче Озерове. Объединяя на своих площадках талантливых режиссеров, сценаристов, художников из России и зарубежных государств, он служит консолидации мирового кинематографического общества, обмену опытом, творческими замыслами и идеями. И конечно, фестиваль вносит значимый вклад в сбережение правды о Второй мировой войне, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории».

Также приветственный адрес направил и глава региона Алексей Дюмин:

«Для города-героя Тулы большая честь уже в пятый раз принимать Международный фестиваль военного кино имени народного артиста СССР Юрия Озерова. Фестиваль вносит большой вклад в просветительскую работу, способствует укреплению преемственности поколений. За прошедшие годы он стал ярким культурным событием для всех, кто любит и ценит хорошее кино. По сложившейся традиции на фестиваль приходят целыми семьями, чтобы посмотреть патриотические фильмы, в очередной раз почувствовать, с какими испытаниями наш народ столкнулся в военные годы, какой ценой была добыта Победа».

Фото: Правительство ТО

На торжестве 27 мая выступили народные артисты России Сергей Гармаш, Юрий Чернов, заслуженная артистка России Наталья Хорохорина, а также кинорежиссеры и кинопродюсеры из Сербии и Египта.

Призом имени Николая Олялина «За актерское мастерство» был награжден народный артист России Юрий Шлыков. Приз вручил заслуженный артист России Сергей Моховиков.

Фото: Правительство ТО

Отметим, что в конкурсной программе участвуют более 70 фильмов. Они представлены в номинациях «Битва за жизнь» (документальное кино), «Соколенок» (детско-юношеское кино), «АКМ» (короткий метр), «Сериал» и ретроспективной программе «Солдаты свободы».

Кинопоказы и творческие встречи с актерами и режиссерами пройдут в Туле, Алексине, Веневе, Донском, Дубне, Киреевске, Новомосковске, Теплом, Щекино - всего более чем на 20 площадках. Вход на мероприятия свободный.

Лучшие фильмы получат призы «Золотой меч» на церемонии закрытия фестиваля, которая состоится в Тульском областном центре молодежи 31 мая.

Также, в рамках фестиваля в парке «Патриот - Тула» будет открыта Аллея Славы актеров и режиссеров военного кино.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.