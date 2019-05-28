«Донской камень» расширяет горизонты

В рекордные сроки

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов и генеральный директор ОАО «Щебеночный завод «Турдейский» Дмитрий Коротков одновременно нажали на символическую кнопку, начав отсчет новой истории предприятия. Теперь это мощное производство, оснащенное современным оборудованием, работа которого организована в соответствии с требованиями норм законодательства по недропользованию и охране окружающей среды.

- Первый ковш экскаватором мы выкопали здесь 1 февраля, а уже 2 апреля получили первую продукцию, - говорит Дмитрий Коротков. - Завершена технологическая отладка производственного процесса, освоена востребованная номенклатура, и мы начинаем отправку щебня потребителям. На начальной стадии это будут организации дорожно-строительного комплекса, бетонные узлы Тульской области и города Воронежа. Рассчитываем, что уже к концу года сможем выйти на проектную мощность, что позволит в год выпускать до 4,5 млн тонн готовой продукции.

Работники завода. Четвертый слева - главный инженер завода Валерий Голиков.

На церемонии открытия Дмитрий Анатольевич выразил слова благодарности в адрес региональных властей и многочисленных партнеров, без которых строительство такого завода в рекордные сроки было бы невозможным. В частности, министерством природных ресурсов и экологии Тульской области была утверждена необходимая документация для проведения работ, энергетики оперативно согласовали и обеспечили подключение к высоковольтной линии электропередачи. Четко сработали монтажники оборудования, с помощью железнодорожников усовершенствована погрузочная площадка, что позволит к концу июня 2019 года выйти на отправку до 50 вагонов в сутки.

Юрий Панфилов по поручению губернатора Алексея Дюмина выразил признательность коллективу предприятия за колоссальную работу, выполненную за четыре месяца. В своем выступлении он акцентировал внимание на том, что, разрабатывая недра, здесь будут производить ресурсы и для строительства, и для сельского хозяйства. Компания изначально демонстрирует системный и продуманный подход, стремление к выстраиванию высокоэффективной работы. Юрий Панфилов пожелал руководителям и сотрудникам завода «дальнейших успехов в тяжелой, сложной, но важной и значимой работе».

Юрий Панфилов и Дмитрий Коротков (на фото - слева направо), нажав симолическую кнопку, дали старт новой истории предприятия.

Начать сначала

«Еще в начале года здесь было чистое поле», - говорит Сергей Пиший, глава администрации муниципального образования Воловский район Тульской области. Вместе с участниками церемонии он принимал участие в экскурсии по запущенному производству и не менее других был поражен масштабом сделанного за короткие сроки. Но более всего удовлетворен тем, что здесь будут работать около 500 человек, а район получит крупного налогоплательщика.

Глава администрации Воловского района Сергей Пиший уверен, что инвестиции в экономику способствуют росту качества жизни населения.

Он рассказал, что ранее на этом месте были сельскохозяйственные угодья, а старый карьер находится с другой стороны автомобильной дороги. Расположенный в ложбине поселок Казачка всегда жил этим заводом, но долгое время производство, что называется, «стояло на коленях». Предприятие не смогло вовремя сориентироваться в меняющихся условиях. Ситуацию мог исправить только приход крупного инвестора, способного оптимизировать процесс добычи и выпускать конкурентоспособную продукцию. И такой инвестор появился. Это управляющая компания «Донской камень», которая объединяет общими подходами к организации производства и работы карьеров предприятий - производителей строительных инертных материалов ООО «Донской камень» и ООО «Обуховский щебзавод» в Ростовской области, а теперь и ОАО «Щебеночный завод «Турдейский».

- В Тульской области мы работаем с доломитизированным известняком, который наряду с требуемыми свойствами для щебня имеет перспективы широкого использования, в том числе в виде минерального порошка для раскисления почв, кормовых добавок для животных, в стекольной, керамической промышленности, в металлургии, - отмечает Марина Войтегина, управляющая маркетингового подразделения «Донского камня». - Основная задача сегодня - запустить выпуск щебня, а затем будем развивать сопутствующие и вспомогательные производства. В частности, мы уже сертифицировали порошок для раскисления почв, а подкормки для животных находятся на стадии испытаний. Мы ставим целью максимально использовать полезное ископаемое, которое дала природа.

Марина Войтегина

На одной волне

Два года назад вышло постановление правительства России, в котором предписано увеличить межремонтные сроки эксплуатации автодорог федерального значения до 12 лет, а по капитальному ремонту - до 24 лет. Переход на такие сроки осуществляется по мере усиления конструкций дорожных одежд в рамках реконструкции и ремонтов.

Государственная компания «Автодор» еще раньше разработала собственные стандарты, которым следуют все подрядчики. В их числе, например, дополнительные требования к щебню. Тот, что используется на объектах «Автодора», должен быть очищен от примесей и пыли.

- С 2012 года мы сотрудничаем с «Донским камнем», - говорит Александр Эфа, заместитель генерального директора по технологии и качеству производства ОАО «ДСК «Автобан». - Щебень всегда получали свое-временно и применяли его не только на строительстве участков автомагистрали М4 «Дон» в южной части страны, но и работали с ним на трассах М3 «Украина», М8 «Холмогоры». Конечно, доставка в Подмосковье - это было далеко от ростовских карьеров компании, и радует, что теперь появилась альтернатива. Это большое подспорье для всех дорожников. Всегда приятно работать, имея надежного партнера.

Александр Эфа

Своего рода изюминкой технологического процесса на ОАО «Щебеночный завод «Турдейский» является моечный комплекс. После четырех степеней очистки горной породы путем промывки удалось снизить до нуля показатель присутствия глины в комках, сопутствующей известнякам, и полностью очищать щебень от пыли, наладить производство обогащенных отсевов дробления.

По словам руководителя проекта «Донской камень» Владимира Короткова, для выполнения поставленных задач завод оснащен современными на сегодняшний день техникой и оборудованием. Каждая из дробилок может работать с производительностью переработки 500 тонн горной массы в час, а технологически одновременно параллельно можно подавать до 1000 тонн. Плюсом их применения является то, что есть возможность выпуска продукции кубовидной формы, соответствующей любым действующим стандартам.

Совместно с центром инновационных компетенций ООО «Доринжсервис» были проведены испытания для применения в асфальтобетонах по всем основным типам - материал показал соответствие требованиям ГОСТов.

Участники церемонии посетили производственную площадку завода.

- Считаю очень важным, что компания обеспечивает комплексную услугу, - отмечает Сергей Илиополов, научный руководитель «ДорТрансНИИ», заслуженный деятель высшей школы и Почетный дорожник России, профессор, доктор технических наук. - Заводы группы компаний «Донской камень» уже сегодня не просто продают щебень, а продают в зависимости от потребности заказчика с подобранными фракциями, техническим и технологическим сопровождением выполнения нормативов, которые действуют на федеральных автотрассах, а завтра уже придут на территориальные дороги. Здесь начинается новая эра дорожного строительства. Используя такой материал, дорожники могут производить асфальтобетоны долговечностью не ниже 24 лет для нижних слоев дорожной одежды и успешно решать задачи, позволяющие выводить автомобильные дороги на расчетные межремонтные сроки.

В завершение церемонии Дмитрий Коротков, генеральный директор ОАО «Щебеночный завод «Турдейский», обращаясь к собравшимся, сказал: «Выражаю надежду, что наша продукция понравится потребителям, будет востребованной, а мы станем работать только на увеличение мощностей, улучшение качества всей линейки производства».

ОАО «Щебеночный завод «Турдейский»

СКАЗАНО

Сергей Илиополов, научный руководитель «ДорТрансНИИ», заслуженный деятель высшей школы и Почетный дорожник России, профессор, доктор технических наук:

- Хочу поздравить с открытием щебеночного завода «Турдейский» не только коллектив компании, но и всех дорожников, которые смогут использовать качественный материал. Поздравляю всех с тем, что вместе с открытием карьера на территорию пришли и инновации, которые апробированы и нормированы стандартами, в том числе госкомпании «Автодор», и в которых сегодня крайне нуждаются дорожные строители.

Сергей Илиополов

НАША СПРАВКА

Управляющая компания «Донской камень» разрабатывает три карьера. ООО «Донской камень» (Ростовская область, Красносулинский район, х. Грачев) является одним из технологических лидеров в переработке нерудных полезных ископаемых, что позволяет успешно внедрять технологические новинки на других карьерах. В 2018 году было переработано 5 млн тонн в горной массе. Продукция отправляется потребителям Ростовской области и близлежащих регионов автомобильным и железнодорожным транспортом, в 6 регионов доставка ведется водным транспортом.

ООО «Обуховский щебзавод» (Ростовская область, Красносулинский район, х. Обухов-7) переработал в 2018 году 4 млн тонн в горной массе. Продукция отправляется потребителям ОАО РЖД: Московской, Приволжской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Куйбышевской железных дорог.

ОАО «Щебеночный завод «Турдейский» (Тульская область, Воловский район, п. Казачка) оснащен современным дробильно-сортировочным комплексом, который позволит поднять производство инертных материалов на качественно и количественно новый уровень. Геологические пробы показали высокий потенциал месторождения по объемам и физическим свойствам горной породы.