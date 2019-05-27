2019-05-27T15:10:28+03:00
Общество

В Туле состоялся конкурс "Лучшая детская модель Тулы 2019"

Участницы были награждены памятными дипломами, эксклюзивными титульными лентами, украшенными кристаллами Сваровски и коронами
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Илья БурдунФото: Илья Бурдун
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19 мая клуб « Разгуляй» стал площадкой для проведения финального шоу VII областного фестиваля детского модельного искусства. «Лучшая детская модель Тулы» - 2019. Организатором праздника моды, стиля и таланта выступило модельное агентство Gold Models. Отборочный тур телепроекта "Топ-модель по-детски" предоставляет реальную возможность юным тульским моделям стать главными действующими лицами российских и международных проектов в области фэшн - индустрии.

Фото: Илья Бурдун

Фото: Илья Бурдун

В финал фестиваля попали лучшие детские модели, прошедшие предварительные кастинги и ряд отборочных туров. В итоге 14 участников в возрасте от 4 до 15 лет поборолись за право представлять Тульскую область в Международном телевизионном проекте «Топ-модель по-детски», который уже четыре года с большим успехом транслируется на канале RUSSIAN MUSIC BOX.

Фото: Илья Бурдун

Фото: Илья Бурдун

Конкурсанты показали себя в пяти выходах: « Модельная визитка» , «Модный показ» одежды и обуви , « Образ – дефиле», конкурсная рекламная фото-видео съемка для известного столичного дизайнера и дефиле в вечерних платьях . А так же на суд жюри были представлены профессиональные портфолио детей-моделей.

Во время выступления «Модельная визитка» юные участники в стихах и прозе рассказывали о себе и своих увлечениях, любви к моде, своём желании и стремлении стать моделью, что для этого уже сделано, в каких проектах они принимали участие. В ходе модного показа юные модели продемонстрировали искусство дефиле, профессионально представив совместный показ новых весенне-летних коллекций детской обуви SHUZETTA_KIDS и детской одежды MiniModa.

Фото: Илья Бурдун

Фото: Илья Бурдун

Самым ярким конкурсным этапом фестиваля стал «Образ-дефиле». Конкурсантам нужно было не только проявить свои модельные таланты, но и актёрское мастерство. Участницы примерили на себя образы русских и восточных красавиц, спортсменок, королев и принцесс, модниц, , парижанок, танцоров, весенних фей, мультяшных героев и множества других.

Фото: Илья Бурдун

Фото: Илья Бурдун

В состав жюри вошли представители СМИ, Президент международного фестиваля моделей и талантов « Гордость Нации» Николай Коротков, продюсер телепроекта «Топ-модель по-детски» Татьяна Праскова, модель агентства Gold Models Виктория Орлова, Президент «Лучшая детская модель Тулы» Светлана Моторина

Стоит отметить, что фестиваль «Лучшая детская модель Тулы» – это всегда яркое и запоминающееся шоу.

Открыла фестивальную программу Мисс Студенчество Тульской области Ирада Баймурадова 2017 . Перед зрителями выступили победительницы фестиваля «Краса России Тула» - 2019 обладательница титула «Мисс Талант» Ирина Саватеева и блистательная «Юная Краса Тулы» – 2019 Диана Пучкова.

Профессиональные модели GOLD MODELS представили новые коллекции одежды и обуви всемирно известных брендов от аутентичного бутика L – Джинс. И дизайнерскую коллекцию тульского модельера Елены Зотовой « Цветение» - бронзового призера международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» - 2018.

Заключительный и наиболее красивый этап конкурса – это, безусловно, дефиле в вечерних платьях. Юные леди блистали на сцене в великолепных нарядах, восхищая красотой и грацией.

Данный проект создан для открытия и продвижения новых лиц и талантов в мир творчества, детского модельного шоу-бизнеса, и детской fashion-индустрии по всему миру. И традиционно ни одна из участниц не осталась без титула и подарка. Абсолютно всем девочкам поступили предложения по участию в престижных фэшн- проектах, съемках для глянцевых журналов, в рекламе, участию в самых престижных неделях мод . Так София Моторина по результатам конкурсной фото-видео съемки была выбрана лицом бренда Lana2Rock Kids . Дизайнер Светлана Горева лично пригласила малышку на съемки look book новой коллекции. 1 июня Аня Елагина ,по приглашению Татьяны Прасковой, отправится на съемки показа эксклюзивных премиальных коллекций STEFANIA PINYAGINA и WOW dress для телеканала FASHION.TV. Победительница в номинации « Лучшая детская модель GOLD MODELS» Алиса Проскурякова станет рекламным лицом детской школы моделей агентства.

Фото: Илья Бурдун

Фото: Илья Бурдун

Победителями с присвоением титула ГРАН-ПРИ " ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ТУЛЫ" - 2019 в возрастной категории от 5 до 9 лет стала Мария Тармосина 9 лет , в возрастной категории от 10 до 15 лет удостоена ГРАН-ПРИ " ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ТУЛЫ" - 2019 Анна Елагина. Девочки были награждены памятными дипломами, эксклюзивными титульными лентами, украшенными кристаллами Сваровски и коронами. На церемонии награждения Марии и Анне вручили приглашение представлять тульскую область на "Топ-модель по-детски" 4 сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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