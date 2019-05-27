Около 100 водоемов в Туле не пригодны для купания

Купальный сезон в Туле продлится с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Уже определили около 100 водоемов, не пригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования.

На водоемах города готовы к открытию восемь зон отдыха:

- в Зареченском округе – зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково), пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

- в Привокзальном округе – зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка);

- в Пролетарском округе – зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое);

- в Советском округе – зона отдыха на среднем пруду в ЦПКиО им. П.П. Белоусова;

- в Центральном округе – зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое), (муниципальная), зона отдыха реки Воронка, пляжи №№ 1, 2.