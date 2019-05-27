Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 млн рублей

Житель Тулы опубликовал в сети объявление о продаже пятитысячной купюры. Он просит за нее 2,5 млн рублей.

В объявлении продавец пояснил, почему цена столь высока.

- Банкота красивый номер!!!продаю для тех кто шарит!!!другу предлагали 500тр за похожую ,но я то знаю что она стоит больше двушника" (орфография и пунктуация автора сохранены), - цитирует туляка паблик «Тула.Пролетарский район» в «ВКонтакте».

А вот и фото самой купюры:

Фото: avito.ru

Номер на ней, как можно заметить, и, правда, "красивый".

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