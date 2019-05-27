2019-05-27T11:28:35+03:00
Общество

Туляк продает пятитысячную купюру за 2,5 млн рублей

Банкнота с красивым номером [фото]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Житель Тулы опубликовал в сети объявление о продаже пятитысячной купюры. Он просит за нее 2,5 млн рублей.

В объявлении продавец пояснил, почему цена столь высока.

- Банкота красивый номер!!!продаю для тех кто шарит!!!другу предлагали 500тр за похожую ,но я то знаю что она стоит больше двушника" (орфография и пунктуация автора сохранены), - цитирует туляка паблик «Тула.Пролетарский район» в «ВКонтакте».

А вот и фото самой купюры:

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Номер на ней, как можно заметить, и, правда, "красивый".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туляк продает автограф Виктора Цоя за 149 999 рублей

За подлинность этого автографа мужчина готов поручиться [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Поклонская: О первой встрече с мужем, жестокой любви и Николае Втором
У главной красавицы Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской вышла новая книга. Писала вместе с мужем, юристом Иваном Соловьевым. Авторы откровенно рассказали о тайнах своей жизни
Новости 24
Ремонт по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Туле продолжается
Житель Тульской области, угрожая монтировкой, забрал из магазина выручку и сигареты
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
28 мая в Оружейном переулке будет ограничено движение
За сутки 10 жителей Тульской области стали жертвами банковских мошенников
Житель Тульской области попался на краже продуктов из супермаркета
«Спектр» приглашает туляков на закрытие фотопроекта #МирСквозьОбъектив
Прощание с Александром Болтневым состоится 28 мая
29 мая ограничат движение и парковку в Центральном и Учетном переулках
Алексей Дюмин поздравил работников библиотек с профессиональным праздником
В Новомосковске поймали братьев-велокрадов
В Тульской области пьяный на "ВАЗе" протаранил две машины
На автодороге "Тула-Новомосковск" столкулись два "Рено"
В районе автосупермаркета в Туле сбили школьницу
В Тульской области фура влетела в "Рено"
Под Тулой "Киа" слетела в кювет
В Туле снова оштрафовали несколько УК
В Тульской области мошенник обманом угнал у мужчины машину