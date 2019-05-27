2019-05-27T09:51:32+03:00
Общество

В Туле прошел большой велопарад

Участниками акции в Туле стали несколько сотен велосипедистов всех возрастов
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ ТО «Тульские парки»Фото: ГУ ТО «Тульские парки»
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В последнее воскресенье мая, в России прошел Единый день велопарада. Он был установлен в 2015 году Министерством транспорта, и за 3 года количество участвующих в акции городов выросло почти в 3 раза.

В этом году туляки приняли участие в масштабной акции и вместе с велолюбителями из полусотни городов нашей страны вышли на маршрут в поддержку велоспорта, активного образа жизни и безопасности на дорогах.

Велопарад стартовал из ЦПКиО им. П.П. Белоусова и проследовал по центральным улицам оружейной столицы до Казанской набережной, а затем к «Ликерке Лофт», где состоялся велоквест.

Участниками мероприятия в Туле стали несколько сотен велосипедистов всех возрастов.

Фото: ГУ ТО «Тульские парки»

Фото: ГУ ТО «Тульские парки»

Фото: ГУ ТО «Тульские парки»

Фото: ГУ ТО «Тульские парки»

Фото: ГУ ТО «Тульские парки»

Фото: ГУ ТО «Тульские парки»

ИСТОЧНИК KP.RU

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