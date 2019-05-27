­­В Новомосковске состоялась торжественная церемония открытия Международного детского хоккейного турнира EuroChem-Cup 2019

26 мая в Новомосковске стартовал Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup – 2019. Юных спортсменов приветствовал заслуженный мастер спорта СССР, 2-кратный Олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Михайлов.

Борис Петрович пожелал участникам соревнований прекрасной игры, хорошего настроения и успехов. «Я смотрю на участников турнира и могу с уверенностью сказать, что в скором времени они будут играть за сборные национальных команд», - сказал Михайлов.

Также в церемонии открытия приняли участие глава администрации города Новомосковск Алексей Бирюлин, Руководитель департамента общественных связей и коммуникаций АО «МХК «ЕвроХим» Владимир Торин, исполнительный директор АО «НАК «Азот» Александр Савенков.

В первый день соревнований команды проведут 16 игр, в результате которых определятся команды, набравшие большее количество очков.

Напомним, что ранее Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель направил приветственное письмо участникам и организаторам турнира. Он отметил, что EuroChem Cup - фантастический пример того, как спорт может объединить молодых людей со всего мира для того, чтобы состязаться, заводить новых друзей и принимать новые культуры.

За семь лет своего существования состязание снискало славу «детского чемпионата мира по хоккею». В 2019 году на лёд выйдут команды из 10 стран, среди которых Россия, Финляндия, Эстония, Германия, Швейцария, Бельгия, Литва, США, Италия и Китай. В борьбе за кубок ЕвроХима примут участие более 230 юных хоккеистов в возрасте 11-12 лет. В рамках турнира на двух ледовых аренах Новомосковска будет сыграна 51 игра.

Все матчи турнира транслируются в прямом эфире на YouTube-канале EuroСhem Cup