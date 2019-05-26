Путешествие в глубины человеческой души: впечатления читателей о романе "Крымский мост"

labirint.ru, Оксана:

«Давно ждала выхода нового романа Лапина. «Крымский мост» не разочаровал. Очень захватывающая, насыщенная и одновременно мудрая книга о судьбе человека, который поставил перед собой, казалось бы, нерешаемую задачу - найти смысл жизни.

«Крымский мост» - глубоко психологический роман. Думаю, каждый читатель найдет в поступках и размышлениях главного героя, - Олега Мирового, - отражение собственных духовных поисков.

Александр Лапин определил свой роман как путешествие во времени, пространстве и самом себе, а ключевую мысль книги, раскрывающую ее социально-историческую подоплеку, можно было бы выразить фразой, вложенной в уста одного из героев: «Никто никому не друг и не враг. И никто никому не брат. А каждый человек другому человеку учитель!». Вот уж действительно, если взглянуть назад, в глубину истории, и посмотреть на сегодняшнее общество, становится ясным, что мы, люди, друг у друга - главные учителя. И если мы хотим жить в мире, где добро не прячется по углам, а христианское смирение не воспринимается как слабость, то и начинать нужно, в первую очередь, с собственных мыслей и поступков.

Мне кажется, в романе «Крымский мост» содержится очень ценный и важный поучительный заряд для каждого жителя современной России, да и всего мира - книга, на примере главного героя, учит жить по совести и не лгать самому себе, а также с уважением относиться к чувствам и ценностям тех, кто нас окружает.

Очень надеюсь, что этот роман прочтет как можно больше людей. Быть может, тогда мы сможем сделать этот мир пусть чуточку, но добрее».

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bookmix.ru, пользователь Dolcefarniente:

«Что такое Петербург? Это мозг России. Культурный, европейский центр. А Москва? Москва - это сердце. Центр страны. А вот Урал возьмем. Что это такое? Урал - становой хребет России. А Крым? А Крым - это душа России!»

Писатель Александр Лапин, известный читателям прежде всего по романам серии «Русский крест», выпустил новинку - роман «Крымский мост». И пусть название вас не смущает: речь совсем не о строительстве Крымского моста. Мост - лишь символ новой жизненной дороги, связующей нити между эпохами, народами и культурами. Не зря продолжение названия романа выглядит так - «Роман-путешествие: в пространстве, времени и самом себе».

Как и предыдущие книги автора, «Крымский мост» затрагивает важную для каждого человека тему: зачем мы пришли в этот мир? Что мы можем и должны сделать? Какова наша истинная дорога? Для главного героя романа Олега Мирового тоже наступило время задать себе эти вопросы. Будучи успешным во всех сферах своей жизни - работе, друзьях, любви, - Олег неожиданно понимает, что и его счастье, и его успех - всего лишь мираж. Чтобы найти верный путь к самому себе, ему придется отправиться в путешествие «во времени», в пространстве и в своей собственной душе. А сопровождать его в этом «путешествии» будут масоны, тамплиеры, спартанцы, короли и революционеры. Автор проводит множество параллелей между прошлым и настоящим, находит и показывает читателю ответы на актуальные вопросы в уже прошедшей истории.

Неслучайным мне кажется и выбор автором фамилии главного героя - «Мировой», ведь Олег - мировой парень. Но с течением сюжета он начинает представляться просто как «Миров», то есть мир, человек, ищущий мира в душе и в себе. И именно весь мир, и вся мировая история, её взлёты и падения, её успехи и ошибки, должны открыть нашему герою путь к перерождению.

Наверное, из всех книг серии эта - самая необычная в плане структуры и текста. В романе мы встречаем фрагменты с мистическими терминами: «уицраор», «жругр», «игвы» и так далее. В примечании сказано, что данная терминология относится к произведению «Роза мира» русского философа Даниила Андреева. Александр Лапин, как он сам неоднократно говорил в различных интервью, придерживается некоторых взглядов Андреева, например, идеи о «сверхнародах» - народах, которые внесли большой вклад в мировую историю и культуру. В итоге каждая часть романа начинается с главы-отсылки к «Розе мира», которые призваны в уникальной, ни на что не похожей манере рассказать читателю о взаимоотношениях власти и народа, стран и эпох.

В заключительной части романа главный герой оказывается в Крыму в марте 2014 года, в тот самый день и час, когда там в буквальном смысле слова творится история. Не только отдельно взятого народа или даже страны, а, пожалуй, мировая. И читатель вместе с ним сможет поразмышлять над судьбами людей и над истинным предназначением и смыслом произошедших событий…

Ну что ж, пора в путь!