2019-05-24T17:44:39+03:00
Общество

В Туле открылся Музей тульского предпринимательства

Экспозиция была представлена в день торжественного открытия второго корпуса бизнес-инкубатора в рамках бизнес-марафона «Будь в тренде»
Юлия КУДЫМОВА
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Выставка делится на тематические разделы: Тула предпринимательская, Тула промышленная, Тула торговаяВыставка делится на тематические разделы: Тула предпринимательская, Тула промышленная, Тула торговая
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С 20 по 24 мая в Тульской области прошла неделя предпринимательства. В пятницу, 24 мая, в Туле презентован Музей тульского предпринимательства.

Фото: Юлия КУДЫМОВА.

Фото: Юлия КУДЫМОВА.

Идея организации тематической экспозиции принадлежит председателю Тульского регионального отделения ООО МСП ОПОРА РОССИИ Михаилу Глухову.

- История экономических, социальных и хозяйственных отношений, складывающихся внутри предпринимательского сообщества в разные периоды, заслуживает особого внимания. Изучение этого опыта открывает логику формирования современного бизнеса и моделей его воплощения в жизнь.

Фото: Юлия КУДЫМОВА.

Фото: Юлия КУДЫМОВА.

Развитие предпринимательства в нашем регионе в разные исторические периоды в различных социально-экономических условиях дает обширный материал для анализа и обобщений различных форм единства торговли с экономикой, - считает автор идеи.

В день открытия второго корпуса бизнес-инкубатора экспозицию музея посмотрели студенты, начинающие предприниматели, руководители предприятий региона. Одним из посетителей стал первый заместитель губернатора Тульской области, председатель правительства Валерий Щерин.

Фото: Юлия КУДЫМОВА.

Фото: Юлия КУДЫМОВА.

Выставка делится на тематические разделы: Тула предпринимательская, Тула промышленная, Тула торговая. В интерактивной части экспозиции представлена информация о выдающихся представителях Тульского купечества и современных возможностях для удачного старт-апа.

На стендах представлена продукция Тульских производителей, счетные и кассовые аппараты, которые массово использовались торговыми предприятиями Тулы в разные десятилетия 20 века. На следующей экспозиции выставлены механические весы и металлические гири, которые повсеместно использовались еще несколько десятилетий назад.

Фото: Юлия КУДЫМОВА.

Фото: Юлия КУДЫМОВА.

- Главная идея этого проекта показать, как формировался и развивался бизнес в регионе, какие возможности он имеет сейчас. В Туле богатые традиции, которые могут и должны стать основой для движения вперед. В качестве общественного деятеля я часто сталкиваюсь с начинающими предпринимателями и с радостью слежу за их успехами и достижениями. – сказал Михаил Глухов.

Экспозиция будет периодически меняться, дополняться и расширяться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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