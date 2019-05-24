2019-05-24T11:13:10+03:00
Общество

В Тульской области пройдет антинаркотический месячник

В его рамках пройдут мероприятия различного формата
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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С 26 мая в Тульской области стартует Всероссийский антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков».

В рамках месячника пройдут мероприятия различного формата:

- социально-психологические исследования по выявлению негативных привычек у подростков, изучению их взаимоотношений с родителями, педагогами и сверстниками;

- беседы-тренинги по профилактике наркомании, ответственному отношению к собственному здоровью, правовым аспектам употребления и распространения наркотиков с участием специалистов здравоохранения, УФСКН, УМВД России, прокуратуры;

- интернет-уроки антинаркотической направленности;

- показ фильмов по профилактике вредных привычек;

- встречи с родителями по вопросам профилактики наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, алгоритму поведения в подобных ситуациях;

- фотовыставки, конкурсы рисунков, плакатов на антинаркотическую тему, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и др.

В регионе продолжает действовать телефоны «горячей линии» 8-800-450-71-00, УМВД - 32-22-85, прокуратуры - 36-43-07.

Управлением запланировано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Прокуратура продолжит проводить целевые тематические проверки, начатые еще до старта акции. Запланирована большая профилактическая работа с молодежью, несовершеннолетними и их родителями.

Месячник продлится до 26 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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