2019-05-23T17:01:58+03:00
Общество

В усадьбе Мосоловых в Дубне завершается реставрация, начала работать первая выставка

Временная выставка Тульского государственного музея оружия посвящена 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты [фото, видео]
Юлия КУДЫМОВА
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Фото: Алексей ФОКИН.Фото: Алексей ФОКИН.
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Реставрация усадьбы Мосоловых в Дубне подошла к своей финальной стадии. Усадьба представляет собой особняк с каменным первым этажом и деревянным вторым.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

3 августа, в день города Дубна, обновленный музейный комплекс откроет свои двери для посетителей.

Усадьба Мосоловых в Дубне.

Но уже сейчас здесь начала работать выставка «Тульские защитники южных рубежей XVI-XVII веков». Временная выставка Тульского государственного музея оружия, посвященная 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты будет работать до 30 марта 2020 года.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

В экспозиции представлены 11 реконструкций снаряжения и вооружения воинов тульского гарнизона XVI-XVII столетий.

Выставка в Усадьбе Мосоловых.

К празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля как начала Большой Засечной черты в прошлом году в доме Мосоловых были проведены масштабные работы на общую сумму порядка 46 млн. рублей.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

Средства выделены из регионального и федерального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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