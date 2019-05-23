В усадьбе Мосоловых в Дубне завершается реставрация, начала работать первая выставка
Реставрация усадьбы Мосоловых в Дубне подошла к своей финальной стадии. Усадьба представляет собой особняк с каменным первым этажом и деревянным вторым.
Фото: Алексей ФОКИН.
Фото: Алексей ФОКИН.
3 августа, в день города Дубна, обновленный музейный комплекс откроет свои двери для посетителей.
Усадьба Мосоловых в Дубне.
Но уже сейчас здесь начала работать выставка «Тульские защитники южных рубежей XVI-XVII веков». Временная выставка Тульского государственного музея оружия, посвященная 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты будет работать до 30 марта 2020 года.
Фото: Алексей ФОКИН.
Фото: Алексей ФОКИН.
В экспозиции представлены 11 реконструкций снаряжения и вооружения воинов тульского гарнизона XVI-XVII столетий.
Выставка в Усадьбе Мосоловых.
К празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля как начала Большой Засечной черты в прошлом году в доме Мосоловых были проведены масштабные работы на общую сумму порядка 46 млн. рублей.
Фото: Алексей ФОКИН.
Фото: Алексей ФОКИН.
Средства выделены из регионального и федерального бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU