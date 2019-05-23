2019-05-23T14:58:29+03:00
Общество

Роман "Крымский мост" вместе с автором обсудили жители Севастополя

Писателю порой необходимо вновь погрузиться в воссозданные им декорации. Освежить воспоминания. Оживить эмоции
Юлия КУДЫМОВА
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Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.
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Недавно вышедший в свет роман Александра Лапина «Крымский мост» уже известен тульскому читателю. Публикацию книги писатель приурочил к пятиой годовщине присоединения Крыма к России.

Главный герой произведения, Олег Мировой, идет по жизни с гордо поднятой головой. Безупречная репутация, процветающий бизнес, надежные партнеры, любовные приключения. Но в один далеко не прекрасный день все рухнет: успешный и вроде бы счастливый человек поймет, что успех его – не более призрак. И решит, что нужно все начинать сначала. С чистого листа.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Вместе с героем романа читатель отправится в круиз вокруг Европы, перелистает самые трагические страницы истории русского ХХ века, отправится странствовать по миру в поисках Света и простых истин.

Недавно автор снова посетил места действия своего романа и представил книгу читателям в Симферополе, чтобы вернуться туда, где происходили драматичные события, необязательно быть литературным злодеем, которого влечет на место преступления. Тягу к этому может испытывать и сам писатель. Писателю порой необходимо вновь погрузиться в воссозданные им декорации. Освежить воспоминания. Оживить эмоции.

«Мы всегда стремились сюда»

Весенний Симферополь встречает гостей особым колоритом своих уютных улиц. Южным буйством красок и ароматов. И словно переносит в другую — многослойную — реальность, где переплетаются исторические эпохи, судьбоносные события, великие имена.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Вот памятник Екатерине II, мимо которого проходил Миров. И под чьим строгим взглядом ему было неловко осознавать, что потомки растранжирили былое величие страны. Вот здание Госсовета республики, который стал эпицентром народных волнений. А вот напротив него кафе, где герой ждал встречи со своей первой любовью после долгой разлуки…

Пройдя этим маршрутом, автор встретился и с героями реальными — жителями Симферополя, своими читателями. Участниками событий, о которых он написал.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов обратился к писателю:

— Символично, что презентация книги происходит в годовщину открытия Крымского моста, которое состоялось 15 мая 2018-го. Тогда Владимир Путин проехал по нему на КамАЗе. А за год по мосту прошло пять миллионов автомобилей.

Министр вручил автору памятную пятирублевую монету, изготовленную к пятой годовщине воссоединения.

— С 1996-го я состою в организации, которая объединяет всех, кто считает малой родиной Крым, а большой — Россию, русский язык — родным. Движение в сторону России началось задолго до 2014-го, — добавила депутат Госсовета Крыма Лариса ЧУЛКОВА.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Затем слово взял сам автор:

— Мы все так или иначе связаны с Крымом. Я побывал здесь еще в юности. Но уже тогда понимал: Крым — русский рай. Мы северный народ, поэтому Россия всегда стремилась сюда: от Ивана Грозного до Екатерины Великой, присоединившей полуостров.

Все потрогать и увидеть лично

Автор создавал «Крымский мост» 20 месяцев: слой за слоем накладывал смыслы. Здесь есть и масонская тема, и философская, и любовная… Благодаря захватывающему сюжету и интересному герою роман читается очень легко.

А еще писателю пришлось посетить много мест, встретиться с большим количеством знающих людей. «Потрогать своими руками, увидеть собственными глазами» — можно сказать, такой принцип лежит в основе любого романа Лапина.

— Например, ходил к председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову. Он рассказывал, как машинистка печатала документы лежа на полу. А текст постановления депутаты писали спрятавшись в туалете. Как к нему врывались в кабинет. Все на основе реальных событий, — поделился автор. — Потом я собрал других участников — три часа мы с ними обсуждали, кто чем занимался. Если такие вещи высасывать из пальца, читатели не поверят.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Чтобы досконально все изучить, Александр Лапин путешествовал больше года:

— Роман написан по живому. Как на самом деле происходила война 1812-го? Все мы знаем о ней по книге «Война и мир». Мне бы хотелось, чтобы история крымских событий была памятна по моему роману. Что двигало людьми? Народ в тот момент испугался. Чиновники и бизнесмены — за свое положение, за имущество. А обычные люди — за собственную жизнь.

«Страх — это не про нас!»

После этой фразы крымчане решили поспорить с автором.

— Я ничего не боялась, хоть у меня дети. Просто увидела, что творят эти оголтелые массы. Была ненависть. Такая, что аж зашкаливала, — выступила одна из читательниц и получила одобрение еще нескольких женщин: «Правда, ненависть!» А кто-то из них добавил: «Я уже представляла, как моя 12-летняя дочь будет носить записки партизанам».

Еще одна участница беседы рассказала:

— Знакомые из столицы все время говорят: ну что же вы перлись-то? Вас и там неплохо кормили! Они не понимают реальности. У моего ребенка в учебнике по истории за седьмой класс было написано: «22 июня 1941 года Украина вступила во Вторую мировую войну и с помощью мирового сообщества выиграла ее». Моя реакция — в печку эту книгу. А ребенок начал переживать, что получит двойку. Но двойка по такой истории Украины — честь для русского мальчика. И эти вещи я не могу объяснить своим друзьям. Тогда у нас были вопросы конкретные: что делать? Куда записываться? И что нести? А еще мы увидели своих мужчин. Как-то привыкли, что они у нас есть. Но тут вдруг рассмотрели их в таком количестве и в таком качестве! Вы нас тогда тоже поддержали, и мы почувствовали себя частью чего-то большого и ценного.

Собеседница поинтересовалась у автора: сможет ли его роман хоть как-то повлиять на настроения материка или Москвы в отношении Крыма?

— Вы никак не повлияете на взгляды либералов, — ответил он. — 15 лет я вел рубрику «Русский вопрос». Сначала мне говорили: «А что это такое?» Прокуратура даже присылала письмо, мол, экстремизма в статьях нет, но употребляйте лучше слово «россияне». Казахские знакомые и сейчас боятся, что мы их захватим. Но они не понимают, что присоединение Крыма было волей народа. Одна часть его жила на Украине, другая — в России. Если б этого не произошло, сегодняшней власти уже не было бы. Такая у нас страна. Если правитель не улавливает ее настроения, народ его смахивает.

«Народ и элита - в одном корыте»

Ближе к концу романа один из героев вспоминает китайскую притчу о камешке, попавшем под колесницу императора: повозка сломалась, властитель упал, битва была проиграна и история пошла другим путем. На крымском ТВ, где автор тоже успел побывать, его спросили, что он вкладывал в этот эпизод.

— Крым тоже такой камешек, о который споткнулась колесница глобализации. И мировая история изменила направление. Мы обнаружили, что у нас есть свои интересы. И в конечном итоге совсем разошлись с нашими «партнерами», — объясняет писатель. — Россия попала под санкции. В каком-то смысле это стало благом. Мы смогли заняться собственными делами. Ведь раньше наблюдались большие расхождения в ожиданиях народа, который хотел более независимой и прагматичной политики, и чаяниях элиты, желавшей стать своей среди богатых людей Запада. Когда Россия и Крым объединились, был общий подъем. И народ, и элита оказались, если хотите, в одном корыте. Другой вопрос, как мы распорядились тем, что имели.

Впрочем, это уже другая история. Покидая полуостров и оставляя за спиной величественные пролеты Крымского моста, автор уносил с собой новый замысел. А воплотится он уже в следующем романе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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