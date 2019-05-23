Роман "Крымский мост" вместе с автором обсудили жители Севастополя

Недавно вышедший в свет роман Александра Лапина «Крымский мост» уже известен тульскому читателю. Публикацию книги писатель приурочил к пятиой годовщине присоединения Крыма к России.

Главный герой произведения, Олег Мировой, идет по жизни с гордо поднятой головой. Безупречная репутация, процветающий бизнес, надежные партнеры, любовные приключения. Но в один далеко не прекрасный день все рухнет: успешный и вроде бы счастливый человек поймет, что успех его – не более призрак. И решит, что нужно все начинать сначала. С чистого листа.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Вместе с героем романа читатель отправится в круиз вокруг Европы, перелистает самые трагические страницы истории русского ХХ века, отправится странствовать по миру в поисках Света и простых истин.

Недавно автор снова посетил места действия своего романа и представил книгу читателям в Симферополе, чтобы вернуться туда, где происходили драматичные события, необязательно быть литературным злодеем, которого влечет на место преступления. Тягу к этому может испытывать и сам писатель. Писателю порой необходимо вновь погрузиться в воссозданные им декорации. Освежить воспоминания. Оживить эмоции.

«Мы всегда стремились сюда»

Весенний Симферополь встречает гостей особым колоритом своих уютных улиц. Южным буйством красок и ароматов. И словно переносит в другую — многослойную — реальность, где переплетаются исторические эпохи, судьбоносные события, великие имена.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Вот памятник Екатерине II, мимо которого проходил Миров. И под чьим строгим взглядом ему было неловко осознавать, что потомки растранжирили былое величие страны. Вот здание Госсовета республики, который стал эпицентром народных волнений. А вот напротив него кафе, где герой ждал встречи со своей первой любовью после долгой разлуки…

Пройдя этим маршрутом, автор встретился и с героями реальными — жителями Симферополя, своими читателями. Участниками событий, о которых он написал.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов обратился к писателю:

— Символично, что презентация книги происходит в годовщину открытия Крымского моста, которое состоялось 15 мая 2018-го. Тогда Владимир Путин проехал по нему на КамАЗе. А за год по мосту прошло пять миллионов автомобилей.

Министр вручил автору памятную пятирублевую монету, изготовленную к пятой годовщине воссоединения.

— С 1996-го я состою в организации, которая объединяет всех, кто считает малой родиной Крым, а большой — Россию, русский язык — родным. Движение в сторону России началось задолго до 2014-го, — добавила депутат Госсовета Крыма Лариса ЧУЛКОВА.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Затем слово взял сам автор:

— Мы все так или иначе связаны с Крымом. Я побывал здесь еще в юности. Но уже тогда понимал: Крым — русский рай. Мы северный народ, поэтому Россия всегда стремилась сюда: от Ивана Грозного до Екатерины Великой, присоединившей полуостров.

Все потрогать и увидеть лично

Автор создавал «Крымский мост» 20 месяцев: слой за слоем накладывал смыслы. Здесь есть и масонская тема, и философская, и любовная… Благодаря захватывающему сюжету и интересному герою роман читается очень легко.

А еще писателю пришлось посетить много мест, встретиться с большим количеством знающих людей. «Потрогать своими руками, увидеть собственными глазами» — можно сказать, такой принцип лежит в основе любого романа Лапина.

— Например, ходил к председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову. Он рассказывал, как машинистка печатала документы лежа на полу. А текст постановления депутаты писали спрятавшись в туалете. Как к нему врывались в кабинет. Все на основе реальных событий, — поделился автор. — Потом я собрал других участников — три часа мы с ними обсуждали, кто чем занимался. Если такие вещи высасывать из пальца, читатели не поверят.

Поездка писателя Александра Лапина на Крымский полуостров.

Чтобы досконально все изучить, Александр Лапин путешествовал больше года:

— Роман написан по живому. Как на самом деле происходила война 1812-го? Все мы знаем о ней по книге «Война и мир». Мне бы хотелось, чтобы история крымских событий была памятна по моему роману. Что двигало людьми? Народ в тот момент испугался. Чиновники и бизнесмены — за свое положение, за имущество. А обычные люди — за собственную жизнь.

«Страх — это не про нас!»

После этой фразы крымчане решили поспорить с автором.

— Я ничего не боялась, хоть у меня дети. Просто увидела, что творят эти оголтелые массы. Была ненависть. Такая, что аж зашкаливала, — выступила одна из читательниц и получила одобрение еще нескольких женщин: «Правда, ненависть!» А кто-то из них добавил: «Я уже представляла, как моя 12-летняя дочь будет носить записки партизанам».

Еще одна участница беседы рассказала:

— Знакомые из столицы все время говорят: ну что же вы перлись-то? Вас и там неплохо кормили! Они не понимают реальности. У моего ребенка в учебнике по истории за седьмой класс было написано: «22 июня 1941 года Украина вступила во Вторую мировую войну и с помощью мирового сообщества выиграла ее». Моя реакция — в печку эту книгу. А ребенок начал переживать, что получит двойку. Но двойка по такой истории Украины — честь для русского мальчика. И эти вещи я не могу объяснить своим друзьям. Тогда у нас были вопросы конкретные: что делать? Куда записываться? И что нести? А еще мы увидели своих мужчин. Как-то привыкли, что они у нас есть. Но тут вдруг рассмотрели их в таком количестве и в таком качестве! Вы нас тогда тоже поддержали, и мы почувствовали себя частью чего-то большого и ценного.

Собеседница поинтересовалась у автора: сможет ли его роман хоть как-то повлиять на настроения материка или Москвы в отношении Крыма?

— Вы никак не повлияете на взгляды либералов, — ответил он. — 15 лет я вел рубрику «Русский вопрос». Сначала мне говорили: «А что это такое?» Прокуратура даже присылала письмо, мол, экстремизма в статьях нет, но употребляйте лучше слово «россияне». Казахские знакомые и сейчас боятся, что мы их захватим. Но они не понимают, что присоединение Крыма было волей народа. Одна часть его жила на Украине, другая — в России. Если б этого не произошло, сегодняшней власти уже не было бы. Такая у нас страна. Если правитель не улавливает ее настроения, народ его смахивает.

«Народ и элита - в одном корыте»

Ближе к концу романа один из героев вспоминает китайскую притчу о камешке, попавшем под колесницу императора: повозка сломалась, властитель упал, битва была проиграна и история пошла другим путем. На крымском ТВ, где автор тоже успел побывать, его спросили, что он вкладывал в этот эпизод.

— Крым тоже такой камешек, о который споткнулась колесница глобализации. И мировая история изменила направление. Мы обнаружили, что у нас есть свои интересы. И в конечном итоге совсем разошлись с нашими «партнерами», — объясняет писатель. — Россия попала под санкции. В каком-то смысле это стало благом. Мы смогли заняться собственными делами. Ведь раньше наблюдались большие расхождения в ожиданиях народа, который хотел более независимой и прагматичной политики, и чаяниях элиты, желавшей стать своей среди богатых людей Запада. Когда Россия и Крым объединились, был общий подъем. И народ, и элита оказались, если хотите, в одном корыте. Другой вопрос, как мы распорядились тем, что имели.

Впрочем, это уже другая история. Покидая полуостров и оставляя за спиной величественные пролеты Крымского моста, автор уносил с собой новый замысел. А воплотится он уже в следующем романе.