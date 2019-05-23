Тульский «Арсенал» впервые попал в «Лигу Европы»

Тульский «Арсенал» завоевал путевку в Лигу Европы. Такую возможность команда получила благодаря победе «Локомотива» над «Уралом» в финале Олимп-Кубка России. Игра завершилась со счетом — 1:0.

Канониры начнут выступление в новом сезоне Лиги Европы со второго отборочного раунда.

Отметим, что в настоящий момент в турнирной таблице РПЛ команда Игоря Черевченко занимает 6 место.

Болельщиков и игроков команды поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Этот сезон навсегда останется в сердцах тульских болельщиков! Убедительная игра, яркие победы - все это было в исполнении "Арсенала". И как закономерный итог - команда впервые примет участие в розыгрыше еврокубка. Клуб доказал, что готов покорять международные футбольные вершины. Это общая заслуга игроков, тренерского штаба, болельщиков и людей, которые на протяжении последних лет вкладывают в команду не только душу, но и свои ресурсы. Это общая заслуга игроков, тренерского штаба, болельщиков и людей, которые на протяжении последних лет вкладывают в команду не только душу, но и свои ресурсы. Отдельные слова благодарности за финансовую поддержку и веру в «Арсенал» генеральному директору ГК «Ростех» Сергею Чемезову, председателю правления ПАО «НК «Роснефть» Игорю Сечину, российскому бизнесмену и меценату Алишеру Усманову, председателю правления «Газпромбанка» Андрею Акимову. Благодарю президента ПФК «Арсенал» Гурама Аджоева. Несмотря на некий скепсис, сопровождавший его приход, он доказал свой профессионализм и личную включенность. Это событие войдет в историю Тульского края.

Мы всей душой болели за ребят, и они не подвели. Так держать! Вперед, за Тулу - к новым победам!, - сказал глава региона.

К поздравлениям команды присоединился Артем Дзюба. Нападающий «Зенита» выступал в прошлом сезоне за «Арсенал» на правах аренды. Дзюба провел 10 матчей в составе команды оружейников и забил 6 голов.

- Поздравляю от всей души всю Тулу! Вы заслужили этот праздник! Безумно горд и рад за вас, за нас всех!, - написал футболист на своей странице в Instagram.

Историческим событием попадание в Лигу Европы назвал глава города Юрий Цкипури.

- Поздравляю команду "Арсенал" с выходом в Лигу Европы. Это историческое событие для всех туляков. Верим в "Арсенал", болеем за Тулу!, - сказал Юрий Цкипури.

Не остался в стороне экс-глава Тульской области Владимир Груздев. Он отметил, что участие «Арсенала» в квалификации Лиги Европы огромный подарок для болельщиков и туляков от команды и Алексея Дюмина.

artem.dzyuba Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы

- А помните, как мечтали? «Через год, через два Тула в Кубке УЕФА» (о речевке, звучавшей раньше на Центральном стадионе — прим. ред.). И вот оно свершилось! Еще раз спасибо команде, болельщикам и Алексею Дюмину, - написал в твиттере Владимир Груздев.

А вот, что говорят сами болельщики.

- Сбылась даже не мечта, а робкая надежда многих поколений болельщиков. Вряд ли люди, ходившие на вторую союзную лигу, могли всерьез в это верить. Тем более после падения клуба в любители в 2007 году, - комментирует болельщик Сергей Баев. - Поэтому этот выход это награда, подарок судьбы тем, кто был верен клубу в любые времена, поддерживал его не только в РПЛ, что стало модно, но и в зоне "Черноземье". Так что это праздник)