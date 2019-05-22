Тренируемся с умом

В течение 6-ти недель марафонцы ежедневно тренируются и находятся под пристальным вниманием врача-диетолога Центра эстетической медицины “Талисия”, который является партнёром Ассоциации.

Кроме стандартной лабораторной диагностики участникам был проведен.

Биоимпедансный анализ на аппарате «Медасс» - главный помощник всех, кто хочет быть в оптимальной форме.

Необходимость проведения такой диагностики марафонцам обусловлена тем, что на основании полученных данных можно значительно улучшить эффективность тренировок и оценить результаты проделанной работы по окончанию марафона.

Сертифицированный врач-диетолог Центра эстетической медицины “Талисия” Юлия Бурякова, рассказала обо всех тонкостях процедуры.

Юлия Бурякова

Разбираемся в деталях

Биоимпедансный анализ (сокращенно БИА) это диагностика, которая активно используется в диетологии и позволяет достоверно определить:

- количество жировой массы

- количество мышечной массы

- индекс массы тела

- интенсивность обмена веществ

- водно-солевой обмен

- уровень гидратации тканей

Биоимпедансный анализ нужен тем, кто хочет:

- узнать Индекс массы тела

- подобрать уровень физической активности;

- определить основной обмен веществ;

- проводить мониторинг изменений в период снижения веса и набора мышечной массы;

- рассчитать индивидуальную - суточную норму калорий и скорректировать рацион питания.

Как проходит процедура:

- обследование начинается с замеров: рост, вес, обхват талии и бедер;

- затем в специальной компьютерной программе пациенту заводится учетная запись с указанием ФИО, пола и даты рождения;

- в карточку обследования вносятся данные замеров;

- анализ проводят в положении лёжа на спине;

- одноразовые электроды крепят к запястью и щиколотке;

- измерение проводят с использованием тока очень низкой, безопасной амплитуды, что позволяет не ограничивать количество и частоту процедур;

- процедуру биоимпедансного анализа проводят утром перед завтраком или через 2 часа после приёма пищи;

- измерение длится не более 5 минут

- далее полученные результаты расшифровывает специалист.

А если не про красоту

Биоимпедансометрию обязательно нужно сделать при резком изменении веса, чтобы узнать причину произошедшего. Это даст возможность откорректировать питание и прием жидкости, уменьшить или увеличить физические нагрузки и даже диагностировать некоторые заболевания на ранней стадии.

В погоне за идеалами красоты и тонкой талией многие растрачивают полезные ресурсы организма, которые впоследствии практически невозможно восстановить. Проведение Биоимпедансного анализа может стать наиболее оптимальным путем к приобретению красивого тела и сохранению здоровья.

В Центре “Талисия” биоимпедансный анализ проводится в составе консультации врача-диетолога.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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