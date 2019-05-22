Тренируемся с умом
В течение 6-ти недель марафонцы ежедневно тренируются и находятся под пристальным вниманием врача-диетолога Центра эстетической медицины “Талисия”, который является партнёром Ассоциации.
Кроме стандартной лабораторной диагностики участникам был проведен.
Биоимпедансный анализ на аппарате «Медасс» - главный помощник всех, кто хочет быть в оптимальной форме.
Необходимость проведения такой диагностики марафонцам обусловлена тем, что на основании полученных данных можно значительно улучшить эффективность тренировок и оценить результаты проделанной работы по окончанию марафона.
Сертифицированный врач-диетолог Центра эстетической медицины “Талисия” Юлия Бурякова, рассказала обо всех тонкостях процедуры.
Юлия Бурякова
Разбираемся в деталях
Биоимпедансный анализ (сокращенно БИА) это диагностика, которая активно используется в диетологии и позволяет достоверно определить:
- количество жировой массы
- количество мышечной массы
- индекс массы тела
- интенсивность обмена веществ
- водно-солевой обмен
- уровень гидратации тканей
Биоимпедансный анализ нужен тем, кто хочет:
- узнать Индекс массы тела
- подобрать уровень физической активности;
- определить основной обмен веществ;
- проводить мониторинг изменений в период снижения веса и набора мышечной массы;
- рассчитать индивидуальную - суточную норму калорий и скорректировать рацион питания.
Как проходит процедура:
- обследование начинается с замеров: рост, вес, обхват талии и бедер;
- затем в специальной компьютерной программе пациенту заводится учетная запись с указанием ФИО, пола и даты рождения;
- в карточку обследования вносятся данные замеров;
- анализ проводят в положении лёжа на спине;
- одноразовые электроды крепят к запястью и щиколотке;
- измерение проводят с использованием тока очень низкой, безопасной амплитуды, что позволяет не ограничивать количество и частоту процедур;
- процедуру биоимпедансного анализа проводят утром перед завтраком или через 2 часа после приёма пищи;
- измерение длится не более 5 минут
- далее полученные результаты расшифровывает специалист.
А если не про красоту
Биоимпедансометрию обязательно нужно сделать при резком изменении веса, чтобы узнать причину произошедшего. Это даст возможность откорректировать питание и прием жидкости, уменьшить или увеличить физические нагрузки и даже диагностировать некоторые заболевания на ранней стадии.
В погоне за идеалами красоты и тонкой талией многие растрачивают полезные ресурсы организма, которые впоследствии практически невозможно восстановить. Проведение Биоимпедансного анализа может стать наиболее оптимальным путем к приобретению красивого тела и сохранению здоровья.
В Центре “Талисия” биоимпедансный анализ проводится в составе консультации врача-диетолога.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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ИСТОЧНИК KP.RU