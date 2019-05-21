Тульские археологи нашли след легендарного города вятичей – Дедославля

Древний город впервые упоминается в Ипатьевской летописи приблизительно в 1146-1147 годах. Прошлое города не было мирным. До середины 17 века он перенес набеги татар и литовцев, пережил восстание Болотникова и осаду войск Лжедмитрия II. В 1553 году по указу Ивана Грозного, на месте разрушенного Дедославля возникла деревянная крепость с башнями, пушками и пищалями.

Городище ждало своего исследователя

В музее «Тульские древности» научные сотрудники государственного музея заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов и Иван Простяков рассказали о находках, обнаруженных на городище Кетри, известном археологам с конца 19 века. Материал, полученный в ходе первых исследований немногочислен. Были обнаружены фрагменты лепной керамики и фрагментов предметов древнерусского периода.

Александр Колоколов рассказал о ходе раскопок.

Но они позволили много лет назад известному историку Николю Фомину высказать предположение, что Кетри является наиболее подходящим местом для летописного Дедославля. Гипотеза давно не давала покоя тульским археологам, так как именно это место лучше всего совпадает с движением войск Святослава Ольговича, когда он держал путь на Осетр.

«Если бы данный город находился на месте современного села Дедилово, - делают предположения научные сотрудники музея-заповедника «Куликово поле», - нужно было сделать совершенно ненужный крюк. - Археологически доказать наличие того или иного летописного города в границах памятника невозможно, но и игнорировать данные факты нельзя».

Иван Простяков рассказал о ценных находках.

Городище находится на территории Большой Тулы, в бывшем Ленинском районе между деревнями Луковница и Гремячее. Самой деревни в этом месте нет уже более ста лет. На месте археологического памятника побывали многие именитые ученые. Но проводимые на нем исследования в основном заключались в оценке сохранности, зачистках природных и антропогенных разрушений.

В Великую Отечественную войну на месте городища были боевые позиции. Место удобное высокое, окружено земляными валами, которые сохранились с незапамятных времен. Остались следы окопов и огневых точек.

Масштабы древнего города поражают

- Подъемный материал – то что лежит на поверхности и не требует углубления в культурный слой земли обычно ищут в местах уже имеющихся разрушений, естественных или хозяйственных. Такой вид находок дает общее представление о памятнике. Более подробное понимание на их основе получить невозможно, – пояснил Александр Колоколов. - Если речь идет о городище, на базе поверхностных находок невозможно говорить о том, в какое время были сооружены укрепления, когда создавался и погиб город, какие этапы жизни прошел.

В этом году начались первые серьезные исследования городища. Был обнаружен мощный культурный слой, насыщенный фрагментами древнерусской керамики и вещевыми находками.

На снимке из космоса хорошо виден земляной вал на месте крепостной стены.

Памятник очень интересный для изучения. Это - площадка огромных размеров. Масштабы его впечатляют. Археологический памятник располагается на левом берегу реки Упка, на мысе, образованном двумя оврагами. Размер площадки около 1 га. Для времени Древней Руси – это очень много. Периметр окружает огромный полуколцевой земляной вал, являющийся остатками крепостной стены, предположительно достигающей до 4 метров в высоту. Не возникает сомнений, что это – древний город. К нему примыкала обширная сельская округа, площадью около 24 гектаров.

Археологи заложили первый рекогносцировочный шурф площадью 12 кв. метров для определения дальнейшего места для раскопок.

Площадь раскопок 12 квадратных метров.Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

- Работы начались в непосредственной близости к валу, потому что планировка древних городищ подразумевала наличие застройки по периметру, а в центре всегда находилась площадь, где собирались горожане, держали скот. В ходе работ нам удалось зафиксировать два разновременных построечных комплекса, соответствующие двум этапам существования памятника. Первый комплекс середины - второй половины XI века, очевидно соответствует времени постройки городища. Второй комплекс начала – первой половины XII века – периоду наиболее активной жизни на территории памятника, - рассказал Иван Простяков.

На снимке керамические осколки и браслет.

Причина гибели города не известна

Благодаря тому, что были установлены границы построек, археологи не просто обнаружили груду разновременных вещей и черепков, а два комплекса, которые разделяют находки хронологически. Поздний комплекс находился уровнем выше. Это сгоревшая жилая постройка с отопительным устройством - печью.

- Это большая удача, ведь постройка не была брошена и разорена, в ней осталось много предметов быта, - сообщили археологи.

В сгоревшей постройке сохранилось много предметов быта

Было найдено несколько круговых сосудов, два пряслица, которые датируются на территории Приднепровья концом 10 – началом 11 веков. К нам они попали позже. Медная подвеска-лунница датируется тем же временем, на территории Тульской области такие вещи бытовала в конце 11 – начале 12 веков. Дротовый медный браслет - самое простое украшение из куска проволоки, который загибался для ношения на руке. Анализируя находки, мы датировали постройку концом 11 - первой половиной 12 веков.

Ниже по уровню обнаружен более ранний комплекс - постройка датируется второй половиной 11 века. В ней найдены фрагменты керамики не местного производства очень хорошего качества.

Пряслица прекрасно сохранились.

- Аналогичная посуда встречается в древнерусских памятниках Черниговской губернии и датируется там первой третью 11 века. К нам она пришла позже - в середине второй половины 12 века. Помимо фрагментов привозного сосуда, все остальные осколки – местные, лепные изделия, гончарного круга еще не знали. Качество хуже: тесто более грубое, примеси крупные. Также была обнаружена железная застежка сюльгама - женское украшение, нагрудная брошь у народов Восточной Европы. На данном этапе исследования можно предварительно утверждать эта постройка возникла в самом начале образования города. Это, скорее всего, помещения для строителей крепости, - считает Александр Колоколов.

Слева - осколок лепной керамики, справа - осколок гончарного изделия.

- Анализируя обнаруженные артефакты, можно предположить, что город возник в середине первой половины 11 века и существовал до первой половины 12 века, когда либо был оставлен, либо погиб. Этого мы пока не установили. Следов военного штурма пока не обнаружено, - поделился выводами Иван Простяков.

«Темная лошадка» тульской истории

Памятник, который был загадкой для исследователей, «темной лошадкой» археологии начинает обретать историко-хронологические черты. В июне исследование построек продолжится, и датировки могут поменяться, считают археологи. Площадь исследования составит до 50 кв. метров, так как застройка городская, плотная и при вскрытии больших объемов возникает опасность недостаточно тщательного исследования. Поэтому раскопки будут вестись небольшими площадями.