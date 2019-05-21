Тульские студенты дошли до «точки кипения»

К общероссийской волне присоединилась и Тула. «Точка кипения» появилась в ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Целый день практически в формате «нон-стоп» здесь шли лекции, интеллектуальные поединки и работали выставки. В них поучаствовало почти 350 человек.

Фото: Алексей ФОКИН

Во что играют дети 21 века? Как повлияют 3D принтеры на нашу жизнь в ближайшем будущем? Как усилить существующие средства защиты данных? Эти и другие вопросы были затронуты в ходе выступлений спикеров.

Фото: Алексей ФОКИН

В игротеке все желающие могли поиграть в экономические настольные игры, проверить свою наблюдательность и познакомиться с новыми людьми. Интерактивные зоны позволяли увидеть технические разработки, сделанные руками молодых туляков.

- Открытие «Точки кипения» - это глобальное событие. Ты даже не знаешь куда идти, глаза разбегаются. Действительно, все очень увлекательно, - поделилась Мария Афанасьева, студентка 3 курса. - Меня заинтересовала виртуальная реальность. Пока это мой фаворит. Я впервые примерила очки виртуальной реальности и поняла, насколько это здорово и интересно. На студентов «Точка кипения» произвела большое впечатление.

Прорывные технологии

Пространство объединило молодые таланты, а также представителей власти, бизнеса и сферы науки. На площадке «Точки кипения» вузы смогут экспериментировать с подходами к своей учебной деятельности. Например, вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании. В планах педагогического университета – активное развитие кружкового движения, формирование кадровой элиты для университета и региона в целом.

Фото: Алексей ФОКИН

- Эта «Точка кипения» прежде всего для наших студентов. Рады будем видеть молодых людей региона, которые горят новыми идеями, желаниями конструировать, создавать, у которых есть инициативы. Они могут обмениваться идеями. В спорах рождается истина, - говорит ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Владимир Панин. - «Точка кипения» - это одновременно физическое и цифровое пространство, которое позволит воспитывать в молодых людях проектный подход к любой сфере деятельности, реализовывать свои идеи. Пусть сначала небольшие. Но именно, когда у человека рождаются новые идеи, тогда создаются новые прорывные технологии.

Фото: Алексей ФОКИН

- «Точка кипения» - это новый подход национально-технологической инициативы к организации коворкинг-пространств, где молодежь, активные жители могут собираться, придумывать и обсуждать новые проекты. Мы, в свою очередь, будем подхватывать их и пытаться реализовывать на территории субъектов, - отмечает министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков. - Уверен, что это будет эффективный инструментарий для общения научного сообщества, активной молодежи, организаций как на территории Тульской области и за ее пределами.

Соединение инициатив

Основной пул тем, на которые будут акцентировать внимание в пространстве - IT, инжиниринговые технологии, развитие мышления, методология цифровой грамотности и педагогики.

- «Точка кипения» - это не просто пространство. Главное здесь не стены и инфраструктура, а именно жизнь и бурление, которые здесь происходят, т. е. своеобразные мероприятия, которые идут потоком, - объясняет программный директор «Точки кипения» Иван Тетерин. - На данный момент у нас готова примерная дорожная карта планируемых мероприятий на год. Она будет дополняться и становиться еще больше. Главная задача — соединение инициатив студенчества, преподавательского состава, власти, бизнеса, культурных сред города для того чтобы люди делились идеями, объединялись, реализовывали что-то вместе. «Точка кипения» открыта для всех, не обязательно для студентов и преподавателей нашего университета. Это общегородской ресурс, который можно и нужно использовать. Мы надеемся, что такие форматы как деловые игры, интеллектуальные поединки, Science Slam Тула, мастер-классы, круглые столы будут проходить на постоянной основе и совершенно бесплатно. Всего у нас запланировано порядка 120-150 мероприятий до конца года. Возможно, их будет больше. Хотим еще открыть «Клуб мышления» на базе вуза. Надеемся, что «Точка кипения» нам в этом тоже поможет.

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что в перспективе в Туле будет две «Точки кипения» - вузовская и городская. Они будут работать во взаимосвязи.