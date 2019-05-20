Делу - время, потехе - час: какие мероприятия в Туле пройдут в летнее время

В Туле стартовал проект "Тула. Лето. Море впечатлений"

Запланировано более 1500 тысяч мероприятий, которые пройдут в городе в ближайшие 100 дней. Впервые в этом году будет запущена программа "Уличный артист" на сцене Казанской набережной.

Проект даст возможность проявить свой талант всем желающим. Музыкальные коллективы и исполнители, поэты и актёры, танцоры и жонглеры - все, кто считает себя артистом и хочет показать себя - могут выступить на одной из площадок Казанской набережной совершенно свободно. Для этого нужно будет всего лишь подать заявку в проект. Проект стартовал 18 мая и продолжит свою работу до 20 октября.

Проект "Каникулы" в городе охватит 150 площадок. Продолжит работать и "Клуб на колесах". В рамках этого проекта состоятся 70 мероприятий для жителей населенных пунктов, где нет клубов.

Летом в ДК пройдут бесплатные показы не только советских лент, но и современных отечественных и зарубежных фильмов и мультфильмов.

Фестиваль "Театральный дворик" состоится с 9 по 11 августа, под слоганом "вся жизнь - театр".

Благоустройство и ремонт

Во всех округах города запланированы и осуществляются работы по благоустройству. Так, на Казанской набережной очистили русло, подстригли газон, покрасили деревянные конструкции. Осуществляется скос сорной растительности на улицах и городских пространствах, производится механизированная уборка улиц, очистка бортового камня.

В рамках сезонных работ в городе выполняется формовочная обрезка кустарников, полив и подкормка растений. В Пролетарском районе ликвидирована несанкционированная свалка на набережной. В ближайших планах по благоустройству береговой зоны очистка переката и полив зеленых насаждений.

Мэр города Юрий Цкипури заострил внимание на том, что в весенне-летний период особое внимание необходимо уделить состоянию детского оборудования, производить еженедельный контроль. «От этого зависит жизнь и здоровье детей» - заострил внимание градоначальник.

За прошедшую неделю выполнен аварийно-восстановительный ремонт автомобильных дорог общей площадью 580 кв.м, в том числе на улицах Демидовская, Марата, Кирова, Станиславского, Гоголевская, Тихмянова, Стрекаловская. Ремонт ведется с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом пневмонабрызга. С начала года восстановлено более 28 810 квадратных метров дорожного покрытия.

Весна-лето - активная фаза дорожного строительства. В это время необходимо обратить внимание на культуру производства ремонтных работ, чтобы строительный материал и мусор не затрудняли жизни горожан, сделали акцент участники совещания.

Глава Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков обратил внимание на проблемную ситуацию по адресу улица Бондаренко, 27. По его словам, во дворе многоквартирного дома был установлен шлагбаум. Из-за этого доступ транспорта к детскому саду перекрыт. Глава округа попросил рассмотреть и упорядочить этот вопрос, так как пути подъезда к социальным объектам должны быть открыты. Вопрос будет проработан к следующему оперативному совещанию.