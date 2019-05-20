К каким нововедениям нужно быть готовым тульским школьникам на ЕГЭ

В понедельник, 20 мая, на оперативном совещании администрации Тулы обсудили вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации в тульских школах. С докладом выступила начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова.

Как сообщила руководитель ведомства, для проведения экзаменов будут задействованы более 1500 специалистов, которые в настоящее время уже аттестованы. Утверждён новый порядок сдачи экзаменов, введён экзамен по китайскому, для аттестата с отличием школьникам необходимо набрать не менее 70 баллов. На обязательном экзамене по математике теперь необходимо выбирать уровень: базовый или профильный - таковы нововведения этого года:

- Обязательными предметами для получения аттестата о среднем общем образовании являются русский язык и математика (базовый или профильный уровни), - отметила Татьяна Золотова. – Русский язык в форме ЕГЭ планирует сдавать 2771 выпускник, математику (базовый уровень) – 1148 человек, профильный уровень – 1559 выпускников. Также, как и в прошлые годы, лидирующие позиции из предметов по выбору занимает обществознание, часто выпускники выбирают физику, историю, биологию. Государственная итоговая аттестация проводится в три этапа: досрочный, основной и дополнительный периоды. Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ только в досрочный период и в резервные сроки основного периода.

Во всех пунктах применяются новые бланки, сканирование производится сразу после экзамена с автоматической отправкой результатов

Государственная итоговая аттестация (ГИА) будет проводиться в трех формах:

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – 4796 обучающихся;

в форме единого государственного экзамена – 2941 выпускник (в том числе 288 выпускников прошлых лет);

в форме государственного выпускного экзамена – 43 человека с ограниченными возможностями здоровья.

В Туле организованы 16 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций и 4 пункта по месту проживания обучающихся.

Для проведения ОГЭ организованы 23 пункта на базе образовательных организаций и 6 пунктов по месту проживания обучающихся.

Все помещения оборудованы необходимой техникой, программным обеспечением, средствами защиты информации и т.д.

Выделены специальные помещения для СМИ. Все пункты приёма экзаменов приняты комиссией.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья могут быть предоставлены особые условия при прохождении ГИА.

Обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации в 11 классе является положительный результат итогового сочинения или изложения. В 2018-2019 гг. проведены три этапа итогового сочинения. Все участники получили «зачет».

Для эффективного взаимодействия управления образования, родителей и выпускников организована работа горячей линии по вопросам проведения итоговой аттестации:

- федеральная горячая линия (Рособрнадзор): 8 (495) 984-89-19;

- региональная горячая линия (министерство образования Тульской области): 8 (4872) 22-40-41;

- муниципальная горячая линия (управление образования администрации города Тулы): 8 (4872) 52-98-02.