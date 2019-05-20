Туляки могут задать вопрос педиатру

В редакции газеты «Комсомольская правда в Туле» состоится «прямая линия» с к.м.н., заместителем главного врача по педиатрии центра «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» Юлией Епимаховой.

Готовимся к летним детским каникулам:

- куда лучше ехать с ребенком,

- как организовать питание

- летняя «детская» аптечка

- безопасное солнышко

- мы идем на пляж

На эти и другие вопросы ответит Юлия Владимировна ответит по телефону 50-12-77 в четверг, 23 мая, с 16:00 до 17:00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.