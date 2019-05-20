2019-05-20T14:18:26+03:00
Здоровье

Туляки могут задать вопрос педиатру

На вопросы ответит врач «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Юлия ЕпимаховаЮлия Епимахова
Изменить размер текста:

В редакции газеты «Комсомольская правда в Туле» состоится «прямая линия» с к.м.н., заместителем главного врача по педиатрии центра «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» Юлией Епимаховой.

Готовимся к летним детским каникулам:

- куда лучше ехать с ребенком,

- как организовать питание

- летняя «детская» аптечка

- безопасное солнышко

- мы идем на пляж

На эти и другие вопросы ответит Юлия Владимировна ответит по телефону 50-12-77 в четверг, 23 мая, с 16:00 до 17:00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Все болезни от нервов
Когда нас мучают мигрени, прихватило поясницу или боль в шее не дает сделать лишнее движение, мы вспоминаем выражение «все болезни от нервов». Действительно ли это так, мы узнали у специалиста ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА», врача-невролога Юлии Рощупкиной
Дерматоскопия может спасти жизнь
Многие годы диагностика кожных заболеваний основывалась прежде всего на данных клинического осмотра. Однако в последнее время развитие аппаратной диагностики открыло новые значительные возможности в обследовании пациентов
Новости 24