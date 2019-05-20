2019-05-20T12:16:20+03:00
Общество

Туляков приглашают сделать селфи с енотом

В Туле открылась выставка зоовыставка «Енотоград»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Четыре милых зверька ждут гостейЧетыре милых зверька ждут гостей
Изменить размер текста:

Еноты - одни из самых очаровательных животных. Теперь у туляков и гостей города есть возможность познакомиться с ними поближе.

В гости к пушистым бандитам приглашает зоовыставка «Енотоград».

В переоборудованной квартире созданы подходящие для животных условия.

Как и в любом контактном зоопарке, посетители могут угостить животных лакомствами, погладить, взять на руки, сделать селфи.

Четыре милых зверька имеют все медицинские сертификаты. За их рационом тщательно следят и делают все необходимые прививки.

При желании можно устроить фотосессию или детский праздник в компании енотов. В этом случае необходимо предварительно согласовать с сотрудниками детали мероприятия.

Адрес: пр. Ленина, д.145. Вход совместно с ателье (со двора).

График работы: ежедневно с 10:00-19:30. Выходные по записи.

Стоимость: 250 рублей (детский) и 350 рублей (взрослый).

Телефон для связи: 8-953-194-50-52

РОЗЫГРЫШ

Прими участие в розыгрыше в нашей группе в Вконтакте и выиграй билеты в «Енотоград» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24