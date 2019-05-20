Туляков приглашают сделать селфи с енотом

Еноты - одни из самых очаровательных животных. Теперь у туляков и гостей города есть возможность познакомиться с ними поближе.

В гости к пушистым бандитам приглашает зоовыставка «Енотоград».

В переоборудованной квартире созданы подходящие для животных условия.

Как и в любом контактном зоопарке, посетители могут угостить животных лакомствами, погладить, взять на руки, сделать селфи.

Четыре милых зверька имеют все медицинские сертификаты. За их рационом тщательно следят и делают все необходимые прививки.

При желании можно устроить фотосессию или детский праздник в компании енотов. В этом случае необходимо предварительно согласовать с сотрудниками детали мероприятия.

Адрес: пр. Ленина, д.145. Вход совместно с ателье (со двора).

График работы: ежедневно с 10:00-19:30. Выходные по записи.

Стоимость: 250 рублей (детский) и 350 рублей (взрослый).

Телефон для связи: 8-953-194-50-52

РОЗЫГРЫШ

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