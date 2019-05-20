XVII Фестиваль Крапивы в Тульской области: программа мероприятий

1 июня 2019 года в селе Крапивна Тульской области пройдет традиционный XVII Международный Фестиваль Крапивы.

Гостей ждет много хорошей музыки в стиле этно и джаз, уникальные крапивные бои, различные мастер-классы, например, по изготовлению крапивной нити, а также историческая реконструкция.

Желающие смогут отведать блюда по традиционным и авторским рецептам (многие из которых с крапивой).

На широкой ярмарке мастера из разных регионов России представят сувениры на любой вкус, а на научно-популярных площадках и в музее расскажут про историю Крапивны и крапивы.

Программа фестиваля.