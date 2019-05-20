2019-05-20T11:26:24+03:00
Общество

XVII Фестиваль Крапивы в Тульской области: программа мероприятий

Гостей ждет много хорошей музыки в стиле этно и джаз, уникальные крапивные бои и различные мастер-классы
Виктория ЯКУШИНА
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Гостей ждут традиционные крапивные боиГостей ждут традиционные крапивные бои
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1 июня 2019 года в селе Крапивна Тульской области пройдет традиционный XVII Международный Фестиваль Крапивы.

Гостей ждет много хорошей музыки в стиле этно и джаз, уникальные крапивные бои, различные мастер-классы, например, по изготовлению крапивной нити, а также историческая реконструкция.

Желающие смогут отведать блюда по традиционным и авторским рецептам (многие из которых с крапивой).

На широкой ярмарке мастера из разных регионов России представят сувениры на любой вкус, а на научно-популярных площадках и в музее расскажут про историю Крапивны и крапивы.

Программа фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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