В Тульской области первенство по легкой атлетике на призы генерал-майора В.П. Лебедева
18 мая 2019 года на территории МУ «Стадион» г. Кимовска состоялось девятнадцатое по счету первенство среди учащихся общеобразовательных организаций Кимовского района по легкой атлетике на призы генерал-майора Лебедева В.П. В соревнованиях приняли учащиеся всех школ г. Кимовска и Кимовского района.
Перед началом соревнований прошел парад участников, который возглавляла МКОУ СОШ № 5 на правах победителей прошлых соревнований. Парад участников приветствовал генерал-майор Лебедев В.В., который дал наставление участникам соревнований и пожелал удачи в достижении высоких спортивных результатов.
Чести поднятия Государственного флага Российской Федерации под гимн РФ удостоились Моторина Полина и Атюнин Алексей (МКОУ СОШ № 5).
Соревнования проводились в старшей и средней возрастных группах. Участники выявляли сильнейших в старшей возрастной группе в следующих видах: бег на 100 метров, бег на 400 метров, бег на 800 метров и толкание ядра. В средней возрастной группе – бег на 60 метров, бег на 200 метров и прыжки в длину с разбега.
В личном первенстве старшей возрастной группы учащиеся показали следующие результаты:
Бег на 100 метров среди девочек
1. Моторина Полина (МКОУ СОШ № 5).
2. Феклисова Александра (МКОУ СОШ № 1).
3. Панихина Кристина (МКОУ СОШ № 4).
Бег на 100 метров среди юношей
1. Атюнин Алексей (МКОУ СОШ № 5).
2. Келлер Артем (МКОУ СОШ № 5).
3. Магомедов Джамал (МКОУ СОШ № 5).
Бег на 400 метров среди девочек
1. Злобина Алина (МКОУ СОШ № 5).
2. Сорокина Полина (МКОУ СОШ № 1).
3. Синицына Анастасия (Епифанская СОШ).
Бег на 400 метров среди юношей
1. Полухин Максим (МКОУ СОШ № 5).
2. Колабин Даниил (МКОУ СОШ № 7).
3. Чирков Данил (Гимназия № 6).
Бег на 800 метров среди девушек
1. Кулиева Татьяна (МКОУ СОШ № 5).
2. Крючкова Татьяна (Епифанская СОШ).
3. Ахмедова Сабина (МКОУ СОШ № 5).
Бег на 800 метров среди юношей
1. Захаров Степан (Епифанская СОШ).
2. Казаков Алексей (МКОУ СОШ № 7).
3. Тушин Илья (МКОУ СОШ № 2).
Толкание ядра среди девушек
1. Клюева Наталья (МКОУ СОШ № 3).
2. Аристархова Юлия (МКОУ СОШ № 2).
3. Жукова Марина (МКОУ СОШ № 2).
Толкание ядра среди юношей
1. Назаров Алексей (Гимназия № 6).
2. Шаханов Егор (МКОУ СОШ № 4).
3. Кабанов Матвей (МКОУ СОШ № 5).
В личном первенстве средней возрастной группы достигнуты следующие результаты:
Бег на 60 метров среди девушек
1. Панова Варвара (МКОУ СОШ № 5).
2. Степанова Елена (МКОУ СОШ № 5).
3. Кузьмина Алина (МКОУ СОШ № 4).
Бег на 60 метров среди юношей
1. Бобриков Иван (МКОУ СОШ № 5).
2. Загорский Кирилл (МКОУ СОШ № 7).
3. Мичурин Дмитрий (МКОУ СОШ № 7).
Бег на 200 метров среди девушек
1. Ларшина Виктория (МКОУ СОШ № 1).
2. Косоусова Дарья (МКОУ СОШ № 5).
3. Матюнина Диана (МКОУ СОШ № 3).
Бег на 200 метров среди юношей
1. Попов Александр (МКОУ СОШ № 7).
2. Скотников Илья (МКОУ СОШ № 7).
3. Толстых Иван (МКОУ СОШ № 2).
Прыжки в длину среди девушек
1. Анисимова Анастасия (МКОУ СОШ № 5).
2. Борискина Валерия (МКОУ СОШ № 7).
3. Самохина Ксения (Гимназия № 6).
Прыжки в длину среди юношей
1. Бучкин Тимур (МКОУ СОШ № 7).
2. Савосин Иван (Вишневская СОШ).
3. Чернышов Максим (Гимназия № 6).
Командное первенство в старшей возрастной группе
1. МКОУ СОШ № 5.
2. МКОУ СОШ № 7.
3. Епифанская СОШ.
Командное первенство в средней возрастной группе
1. МКОУ СОШ № 5.
2. МКОУ СОШ № 7.
3. МКОУ СОШ № 1.
Общекомандное первенство среди сельских школ
1. Дудкинская школа.
2. Казановская школа.
3. Львовская школа.
Общекомандное первенство среди городских школ
1. МКОУ СОШ № 5.
2. МКОУ СОШ № 7.
3. Епифанская СОШ.
Победители соревнований в личном зачете были награждены медалями, грамотами, денежными призами и ценными подарками (велосипедами).
Призеры в личном зачете награждены медалями, грамотами, денежными призами.
В командном и общекомандном зачетах победители награждены грамотами и переходящими кубками.
Итог соревнований подвел Лебедев В.П., отметив, что очередное первенство по легкой атлетике вновь прошло на высоком уровне, обратил внимание на высокие результаты, которые показали победители и призеры соревнований, пожелал спортсменам удачи в дальнейшем.
Первенство было закрыто под гимн РФ. После чего победители сделали круг почета на выигранных велосипедах.
ИСТОЧНИК KP.RU