В Тульской области первенство по легкой атлетике на призы генерал-майора В.П. Лебедева

18 мая 2019 года на территории МУ «Стадион» г. Кимовска состоялось девятнадцатое по счету первенство среди учащихся общеобразовательных организаций Кимовского района по легкой атлетике на призы генерал-майора Лебедева В.П. В соревнованиях приняли учащиеся всех школ г. Кимовска и Кимовского района.

Перед началом соревнований прошел парад участников, который возглавляла МКОУ СОШ № 5 на правах победителей прошлых соревнований. Парад участников приветствовал генерал-майор Лебедев В.В., который дал наставление участникам соревнований и пожелал удачи в достижении высоких спортивных результатов.

Чести поднятия Государственного флага Российской Федерации под гимн РФ удостоились Моторина Полина и Атюнин Алексей (МКОУ СОШ № 5).

Соревнования проводились в старшей и средней возрастных группах. Участники выявляли сильнейших в старшей возрастной группе в следующих видах: бег на 100 метров, бег на 400 метров, бег на 800 метров и толкание ядра. В средней возрастной группе – бег на 60 метров, бег на 200 метров и прыжки в длину с разбега.

В личном первенстве старшей возрастной группы учащиеся показали следующие результаты:

Бег на 100 метров среди девочек

1. Моторина Полина (МКОУ СОШ № 5).

2. Феклисова Александра (МКОУ СОШ № 1).

3. Панихина Кристина (МКОУ СОШ № 4).

Бег на 100 метров среди юношей

1. Атюнин Алексей (МКОУ СОШ № 5).

2. Келлер Артем (МКОУ СОШ № 5).

3. Магомедов Джамал (МКОУ СОШ № 5).

Бег на 400 метров среди девочек

1. Злобина Алина (МКОУ СОШ № 5).

2. Сорокина Полина (МКОУ СОШ № 1).

3. Синицына Анастасия (Епифанская СОШ).

Бег на 400 метров среди юношей

1. Полухин Максим (МКОУ СОШ № 5).

2. Колабин Даниил (МКОУ СОШ № 7).

3. Чирков Данил (Гимназия № 6).

Бег на 800 метров среди девушек

1. Кулиева Татьяна (МКОУ СОШ № 5).

2. Крючкова Татьяна (Епифанская СОШ).

3. Ахмедова Сабина (МКОУ СОШ № 5).

Бег на 800 метров среди юношей

1. Захаров Степан (Епифанская СОШ).

2. Казаков Алексей (МКОУ СОШ № 7).

3. Тушин Илья (МКОУ СОШ № 2).

Толкание ядра среди девушек

1. Клюева Наталья (МКОУ СОШ № 3).

2. Аристархова Юлия (МКОУ СОШ № 2).

3. Жукова Марина (МКОУ СОШ № 2).

Толкание ядра среди юношей

1. Назаров Алексей (Гимназия № 6).

2. Шаханов Егор (МКОУ СОШ № 4).

3. Кабанов Матвей (МКОУ СОШ № 5).

В личном первенстве средней возрастной группы достигнуты следующие результаты:

Бег на 60 метров среди девушек

1. Панова Варвара (МКОУ СОШ № 5).

2. Степанова Елена (МКОУ СОШ № 5).

3. Кузьмина Алина (МКОУ СОШ № 4).

Бег на 60 метров среди юношей

1. Бобриков Иван (МКОУ СОШ № 5).

2. Загорский Кирилл (МКОУ СОШ № 7).

3. Мичурин Дмитрий (МКОУ СОШ № 7).

Бег на 200 метров среди девушек

1. Ларшина Виктория (МКОУ СОШ № 1).

2. Косоусова Дарья (МКОУ СОШ № 5).

3. Матюнина Диана (МКОУ СОШ № 3).

Бег на 200 метров среди юношей

1. Попов Александр (МКОУ СОШ № 7).

2. Скотников Илья (МКОУ СОШ № 7).

3. Толстых Иван (МКОУ СОШ № 2).

Прыжки в длину среди девушек

1. Анисимова Анастасия (МКОУ СОШ № 5).

2. Борискина Валерия (МКОУ СОШ № 7).

3. Самохина Ксения (Гимназия № 6).

Прыжки в длину среди юношей

1. Бучкин Тимур (МКОУ СОШ № 7).

2. Савосин Иван (Вишневская СОШ).

3. Чернышов Максим (Гимназия № 6).

Командное первенство в старшей возрастной группе

1. МКОУ СОШ № 5.

2. МКОУ СОШ № 7.

3. Епифанская СОШ.

Командное первенство в средней возрастной группе

1. МКОУ СОШ № 5.

2. МКОУ СОШ № 7.

3. МКОУ СОШ № 1.

Общекомандное первенство среди сельских школ

1. Дудкинская школа.

2. Казановская школа.

3. Львовская школа.

Общекомандное первенство среди городских школ

1. МКОУ СОШ № 5.

2. МКОУ СОШ № 7.

3. Епифанская СОШ.

Победители соревнований в личном зачете были награждены медалями, грамотами, денежными призами и ценными подарками (велосипедами).

Призеры в личном зачете награждены медалями, грамотами, денежными призами.

В командном и общекомандном зачетах победители награждены грамотами и переходящими кубками.

Итог соревнований подвел Лебедев В.П., отметив, что очередное первенство по легкой атлетике вновь прошло на высоком уровне, обратил внимание на высокие результаты, которые показали победители и призеры соревнований, пожелал спортсменам удачи в дальнейшем.

Первенство было закрыто под гимн РФ. После чего победители сделали круг почета на выигранных велосипедах.