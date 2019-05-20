В Туле стартовал проект «Уличный артист»

18 мая 2019 года, впервые в Туле, была запущена программа «Уличный артист». Она проходит на сцене Казанской набережной.

Новый проект дает возможность проявить свой талант всем желающим творческим жителям и гостям города-оружейника.

Музыкальные коллективы и соло исполнители, поэты и актеры, танцоры и жонглеры. Все, кто считает себя артистом и хочет показать себя, могут стать участниками проекта. Нужно лишь подать заявку!

Проект «Уличный артист» продолжит свою работу в Туле до 20 октября 2019 года.