Тула празднует 100-летие художественного музея

В Туле в «Ночь музеев», 18 мая 2019 года, стартовало празднование 100-летия художественного музея.

В июле жители и гости региона увидят выставку мейсенского фарфора из дома графа Бобринского. Посетители узнают об уникальной истории коллекции, принципах сервировки этой посуды и любимых блюдах знаменитого семейства.

К 1 сентября приурочена большая выставка, которая расскажет о музейной педагогике. Эту деятельность музей ведет с 1970 годов.

Стоит также отметить, что в этом году музей делает акцент на популяризации 15 шедевров мирового искусства, которые находятся в коллекции музея.

В рамках 100-летия подготовлено много подарков для посетителей. Самый первый из них – от губернатора Алексея Дюмина: бесплатные посещения музея для туляков каждую среду и для жителей других муниципалитетов каждую субботу.

Для туристов предусмотрены молодежные, семейные и школьные абонементы.

Кульминация торжеств запланирована на 15 ноября.

Фото: Правительство ТО

СПРАВКА "КП"

В Тульском музее изобразительных искусств хранится свыше 23 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Среди них шедевры мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии XVI-XIX вв., крупнейших русских и советских художников XVIII-XX.

Посетители музея могут увидеть подлинные полотна русских живописцев В. Боровиковского, В. Тропинина, И. Айвазовского, И. Шишкина, В. Поленова, Б. Кустодиева, В. Серова, К. Коровина, П. Кончаловского, К. Малевича, В. Кандинского, А. Пластова, Е. Моисеенко, Д. Жилинского, западноевропейских мастеров Орацио Саммаккини, Леандро Бассано, Даниэля Сегерса, Питера Насона, Юбера Робера, Клода Верне.