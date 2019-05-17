2019-05-17T17:30:24+03:00
Здоровье

Клиника для всей семьи

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛАКЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА
Изменить размер текста:

Перед каждой мамой встает очевидный вопрос еще до рождения малыша: куда обращаться за медицинской помощью – в какую клинику, как найти своего доктора, кого выбрать – педиатра или неонатолога, какие есть программы наблюдения для детей?

Ответ простой — выбирайте многофункциональный медицинский центр, организованный таким образом, чтобы вся семья могла получить необходимые медицинские услуги в одном месте и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Но прежде всего хороший многофункциональный медицинский центр – это штат высокопрофессиональных врачей различных специальностей. Еще одно преимущество таких медучреждений заключается в том, что вы можете прийти к врачу, заранее записавшись по телефону на определенное время, и не нарушите режим вашего ребенка. Плановый прием обычно длится 30 минут. За это время врач в спокойной и доброжелательной обстановке внимательно осмотрит вашего ребенка, подробно расспросит жалобы и пожелания, уточнит всю необходимую информацию.

Немаловажна и инфраструктура центра. Желательно, чтобы детское отделение занимало отдельный этаж, а зона ожидания должна быть удобно оборудована, быть уютной и чистой.

Важно, чтобы к лечению пациентов подходили комплексно. Поэтому, говоря о диагностике ребенка, как правило, посещений только одного педиатра бывает недостаточно. В хорошем центре врачи внимательно выслушают жалобы, соберут анамнез и назначат лечение. Все объяснят и ответят на интересующие вопросы, подберут индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента, а при необходимости направят к узкому специалисту. Как правило, в клинике есть специализированные программы для детей по актуальным направлениям: гастроэнтерология, неврология, аллергология и т. д., в составе которых уже предусмотрен не только визит к профильному узкому специалисту, но и необходимые лабораторные исследования: УЗИ, методы функциональной диагностики (например, нейросонография, ЭКГ, ЭНМГ и т. д.).

Поэтому обратите внимание на медицинскийцентр, где есть узкие специалисты: неонатолог, гастроэнтеролог, аллерголог и иммунолог, эндокринолог, детский уролог и гинеколог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, кардиоревматолог, а также проводятся лабораторная диагностика и вакцинация.

Также отличным подспорьем для мамы будет наличие услуги в центре «вызов врача на дом». Причем важно, если эта опция не ограничивается только помощью педиатра, а вызвать на дом можно даже узкого специалиста по предварительной записи.

Помимо приема врачей, выигрышным вариантом будет, если клиника обладает широким спектром дополнительных возможностей: оснащена современным диагностическим оборудованием (МРТ, УЗИ, функциональная диагностика), поэтому вы можете сразу пройти нужное исследование или сдать необходимые анализы, пройти вакцинацию, оформить справки и больничные листы для детских садиков, школ, для поездки в летний лагерь.

Конечно, каждый родитель желает своему ребенку здоровья и хочет, чтобы его наблюдал лучший педиатр. Ведь детские врачи – это не только высококвалифицированные профессионалы, но и люди с большим сердцем, потому что они знают, как общаться с маленькими пациентами.

Доверяйте здоровье ваших детей экспертам!

.

.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Все болезни от нервов
Когда нас мучают мигрени, прихватило поясницу или боль в шее не дает сделать лишнее движение, мы вспоминаем выражение «все болезни от нервов». Действительно ли это так, мы узнали у специалиста ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА», врача-невролога Юлии Рощупкиной
Дерматоскопия может спасти жизнь
Многие годы диагностика кожных заболеваний основывалась прежде всего на данных клинического осмотра. Однако в последнее время развитие аппаратной диагностики открыло новые значительные возможности в обследовании пациентов
Новости 24
Туляки смогут пользоваться льготами в муниципальном и коммерческом транспорте
23 мая в Туле ограничат движение транспорта
23 мая в Туле будет ограничено движение транспорта
В Туле состоится региональный этап фестиваля «Мама, папа, я»
В Туле стартует общегородской конкурс рисунков «Семья и город»
В Тульской области состоялся региональный этап олимпиады «Умницы и Умники»
Житель Тульской области похищал деньги с банковских счетов
Тулячка заплатит около 800 тысяч рублей за мошенничество при получении "чернобыльских" выплат
В Тульской области пенсионер по неосторожности спалил чужой дом и гараж
Тула - нескучный город: праздники двора, концерты, экскурсии
Туляк заплатит 50 тысяч рублей за кражу денег с найденной банковской карты
В парке Новомосковска нашли кладбище домашних животных
Водолазы нашли на дне пруда в Центральном парке плавки и баночку из-под витаминов
В Белоусовском парке установили арт-качели
Юрий Цкипури и Евгений Авилов провели встречу с жителями Заречья
В Туле специалист салона сотовой связи присвоил деньги от продажи телефона
Впервые в Туле фитнес-клубы проведут «Ночь фитнеса»
19 мая в Туле ограничат продажу алкоголя
В Туле прошел форум «Время путешествовать по России»
В тульских школах модернизируют кабинеты технологии, информатики и ОБЖ
В Туле автомобиль каршеринга врезался в столб
В Киреевске нашли пропавшего восьмилетнего мальчика
В Туле идет подготовка к строительству новой школы на 600 мест
В Туле женщина умыкнула кошелек из покупательской корзины
В Тульской области фельдшеры ФАПов получат 20 автомобилей
В Новомосковске "Рено Логан" отправил юного велосипедиста в больницу