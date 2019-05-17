Клиника для всей семьи

Перед каждой мамой встает очевидный вопрос еще до рождения малыша: куда обращаться за медицинской помощью – в какую клинику, как найти своего доктора, кого выбрать – педиатра или неонатолога, какие есть программы наблюдения для детей?

Ответ простой — выбирайте многофункциональный медицинский центр, организованный таким образом, чтобы вся семья могла получить необходимые медицинские услуги в одном месте и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Но прежде всего хороший многофункциональный медицинский центр – это штат высокопрофессиональных врачей различных специальностей. Еще одно преимущество таких медучреждений заключается в том, что вы можете прийти к врачу, заранее записавшись по телефону на определенное время, и не нарушите режим вашего ребенка. Плановый прием обычно длится 30 минут. За это время врач в спокойной и доброжелательной обстановке внимательно осмотрит вашего ребенка, подробно расспросит жалобы и пожелания, уточнит всю необходимую информацию.

Немаловажна и инфраструктура центра. Желательно, чтобы детское отделение занимало отдельный этаж, а зона ожидания должна быть удобно оборудована, быть уютной и чистой.

Важно, чтобы к лечению пациентов подходили комплексно. Поэтому, говоря о диагностике ребенка, как правило, посещений только одного педиатра бывает недостаточно. В хорошем центре врачи внимательно выслушают жалобы, соберут анамнез и назначат лечение. Все объяснят и ответят на интересующие вопросы, подберут индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента, а при необходимости направят к узкому специалисту. Как правило, в клинике есть специализированные программы для детей по актуальным направлениям: гастроэнтерология, неврология, аллергология и т. д., в составе которых уже предусмотрен не только визит к профильному узкому специалисту, но и необходимые лабораторные исследования: УЗИ, методы функциональной диагностики (например, нейросонография, ЭКГ, ЭНМГ и т. д.).

Поэтому обратите внимание на медицинскийцентр, где есть узкие специалисты: неонатолог, гастроэнтеролог, аллерголог и иммунолог, эндокринолог, детский уролог и гинеколог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, кардиоревматолог, а также проводятся лабораторная диагностика и вакцинация.

Также отличным подспорьем для мамы будет наличие услуги в центре «вызов врача на дом». Причем важно, если эта опция не ограничивается только помощью педиатра, а вызвать на дом можно даже узкого специалиста по предварительной записи.

Помимо приема врачей, выигрышным вариантом будет, если клиника обладает широким спектром дополнительных возможностей: оснащена современным диагностическим оборудованием (МРТ, УЗИ, функциональная диагностика), поэтому вы можете сразу пройти нужное исследование или сдать необходимые анализы, пройти вакцинацию, оформить справки и больничные листы для детских садиков, школ, для поездки в летний лагерь.

Конечно, каждый родитель желает своему ребенку здоровья и хочет, чтобы его наблюдал лучший педиатр. Ведь детские врачи – это не только высококвалифицированные профессионалы, но и люди с большим сердцем, потому что они знают, как общаться с маленькими пациентами.

Доверяйте здоровье ваших детей экспертам!

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