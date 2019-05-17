2019-05-17T17:23:23+03:00
Здоровье

Боли в суставах и венах ­– опасно

Наш организм – единое целое, поэтому нарушения работы одного органа часто влекут за собой сбои в другом. Например, проблемы с сосудами могут провоцировать ранний износ суставов, и наоборот
Виктория ЯКУШИНА
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Варикоз – заболевание, опасное развитием тромбофлебита и возникновением трофических язвВарикоз – заболевание, опасное развитием тромбофлебита и возникновением трофических язв
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Наш консультант – главный врач Тульского флебологического центра Зорий Казьмин.

Зорий Казьмин

Зорий Казьмин

Варикоз – заболевание, опасное развитием тромбофлебита и возникновением трофических язв. И то и другое – крайне серьезные осложнения, ведь из-за внезапно оторвавшегося тромба может наступить мгновенная смерть. Поэтому даже с небольшими сосудистыми звездочками лучше, не откладывая, показаться флебологу.

Немаловажный факт – лето

Летом многие опасаются делать операции, в том числе и на варикозных венах. Но в этой статье мы постараемся развеять этот предрассудок. Существуют малоинвазивные, амбулаторные методы лечения, например лазерная облитерация и склеротерапия. Для проведения таких процедур летнее время не является противопоказанием, так как все процедуры проводятся без разрезов, без швов и наркоза. Самое главное: после таких процедур пациенты самостоятельно покидают центр уже через 15 минут и даже могут сразу возвращаться на работу.

Применение инновационных методов лечения варикозной болезни с соблюдением европейских стандартов позволяет избавиться от варикоза летом, так же результативно и быстро, как осенью или зимой.

Болят вены ног

Боль в венах нижних конечностей – достаточно распространенный симптом, который может возникать в результате воздействия внешних факторов или указывать на имеющееся внутреннее заболевание. Болезненность вен появляется обычно в совокупности со следующими признаками сосудистых заболеваний: отечность, образование припухлости, выступание вен над поверхностью кожи, образование синюшных пятен или сосудистых звездочек бордового оттенка, зуд в месте прохождения больных венозных сосудов.

Тромбоз сосудов

Очень распространенная причина болей в венах ног – тромбоз. Воспаление сосудистой стенки вызывает у больного неприятные и болезненные ощущения.

Факторы риска: лишний вес, длительное неподвижное стояние или сидение, гормональные изменения в организме, курение, неудобная обувь и тесная одежда.

Люди с варикозной болезнью нижних конечностей быстро устают, не могут долго находиться на ногах, они ощущают онемение стоп и голеней, а также покалывание и отек конечностей. Часто болезнь приводит к образованию язв, которые крайне тяжело поддаются лечению.

Тромбофлебит

Это воспалительное заболевание стенок поверхностных вен, сопровождающееся образованием тромба. Основной симптом патологии – постоянная боль в венах, которая может доходить до такой интенсивности, что человек не в состоянии полноценно двигаться.

Признаки тромбофлебита: повышение температуры, покраснение пораженной конечности, вздутие и уплотнение вен.

Проблемы с суставами

Артроз нередко развивается вместе с варикозным расширением вен или атеросклерозом сосудов. Причина этого – недостаток питательных веществ для внутрисуставного хряща. В норме этот хрящ постоянно обновляется. Проблемы с венами и нарушения в работе артерий и капилляров значительно затрудняют кровообращение, поэтому суставы начинают «голодать».

Как защититься?

Всем взрослым людям необходимо раз в год проверять уровень холестерина в крови, чтобы вовремя обнаружить атеросклероз и принять меры для борьбы с ним (от диеты до приема препаратов статинов).

Если ноги болят, отекают, на них появились звездочки, нужно обратиться к флебологу. А при диагностированном варикозе врач может назначить флеботоники или компрессионный трикотаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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