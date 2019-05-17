Чем алкоголизм отличается от пьянства?

Пьянство

Оно представляет собой неумеренное употребление спиртных напитков, которое негативно влияет на здоровье, быт и труд людей. Выделяется эпизодическое пьянство, — единичные случаи употребления спиртных напитков — а также систематическое: частое (2-4 раза в месяц и чаще) или постоянное (2-3 раза в неделю и чаще) потребление умеренных доз алкоголя, не вызывающих выраженного опьянения. Однако и систематическое, и эпизодическое пьянство причиняет вред здоровью.

Алкоголизм определяется как «синдром зависимости» и относится к группе «психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя». Это совокупность патологических изменений в организме, которые возникают под влиянием длительного и неумеренного употребления алкоголя. Алкоголизм негативно действует на функции всех систем и органов человека, а также вызывает изменение психики. При отсутствии своевременного лечения алкоголизма эта болезнь приводит к деградации личности и смерти.

Три стадии:

— На первой стадии появляется патологическое влечение, т. е. человек начинает выпивать независимо от каких-то ситуаций . Утрачивается количественный и ситуационный контроль . Но еще нет похмельного синдрома.

На второй стадии возникает абстинентный синдром: человек вынужден утром похмеляться, чтобы скорректировать свое состояние. На второй стадии доза алкоголя постепенно возрастает, возникают запои.

На третьей стадии возникает куча осложнений состояния печени, сердца, проблемы с памятью. Доза алкоголя падает, потому что организм уже не может принять большое количество спиртного. Но возрастает частота употребления: человек может пить каждый час, вставать ночью, чтобы немного выпить. Третья стадия уже, конечно, заканчивается смертельным исходом.

Разница

Одним из отличий пьянства от алкоголизма считается то, что пьянство не является заболеванием и не подразумевает физическую зависимость. Очень быстро пьянство переходит в алкоголизм, если есть предрасположенность. Человек постепенно втягивается, возникает зависимость, которая проходит через все стадии.

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