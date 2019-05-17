2019-05-17T17:12:48+03:00
Здоровье

Раннее выявление и профилактика рака кожи

Мировой опыт доказывает, что программы визуального скрининга опухолевых и предопухолевых заболеваний кожи целесообразны и оправданны
Виктория ЯКУШИНА
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Рассказывает главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева.

Главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева

Главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева

Основным методом скрининга злокачественных новообразований кожи является осмотр врачом любой специальности всего кожного покрова и видимых слизистых оболочек любого больного независимо от того, обратился ли он с жалобами на патологическое изменение кожи или другое заболевание, – онкологическая настороженность. Такую же настороженность обязан проявлять каждый человек по отношению к самому себе. Даже только лишь подозрение на наличие рака кожи требует обязательной и немедленной консультации онколога.

Под скринингом понимают применение различных методов исследования, позволяющих диагностировать опухоль на ранней стадии, когда еще нет симптомов болезни.

Программы визуального скрининга опухолевых и предопухолевых заболеваний кожи целесообразны и результативны. Анализ причин запущенных форм рака кожи показывает, что на первом месте стоит отсутствие онкологической настороженности.

В последнее время развитие аппаратной диагностики открыло новые значительные возможности в обследовании пациентов. Дерматоскопия - метод оптической диагностики новообразований кожи с помощью многократного увеличения. В кожвендиспансере он проводится с 2013 года абсолютно бесплатно. Это диагностический метод, который позволяет с помощью простого аппарата определить структуру новообразования на коже.

В чем суть

Основа метода - визуализация многочисленных морфологических признаков, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, что способствует установлению клинического диагноза практически всех пигментных кожных очагов. Такой подход позволяет точно оценить окраску, очертания, размеры и структуру кожного новообразования, а также характер распространения сосудистой сетки. Достоверность диагноза, установленного на основе дерматоскопии, крайне высока, что позволяет практически безошибочно определить тактику дальнейшего ведения пациента. Для проведения диагностики используется специальный прибор, называемый дерматоскопом. С помощью дерматоскопии можно обследовать меланоцитарные невусы (родинки), папилломы, старческие бородавки, а также злокачественные новообразования кожи (меланома, базально-клеточный рак).

Знай

У каждого из нас должна быть развита онконастороженность, особенно у тех, кто в группе риска – светлокожих, подверженных солнечным ожогам, особенно с детства. Чем светлее кожа, тем, как правило, больше на ней всяких пятнышек, родинок и веснушек. С возрастом также появляются различные новообразования. Например, меланома, базалиома или плоскоклеточный рак - это новообразования, которые крайне опасны и выявление их на ранних стадиях спасает жизнь. Начиная с 25-27 лет нужно внимательнее к себе относиться и регулярно приходить на диагностические осмотры и консультации.

Дерматоскопия не требует специальной подготовки для пациента. Этот метод является обязательным для обследования перед удалением новообразований кожи, а также в случае изменения формы, размера и цвета новообразования. Дерматоскопия абсолютно безопасна для пациента. Виды рака кожи: базально-клеточный и плоскоклеточный. Они могут возникнуть на видимо не измененной коже или на фоне предшествовавших патологических процессов - предраковых дерматозов.

Признаки онкологии кожи:

- не заживающее, монотонно прогрессирующее течение кожного процесса;

- внешние раздражающие факторы: курение, ультрафиолетовое, рентгеновское облучение, механическая травма, применение раздражающих мазей;

- преобладание синюшных и буроватых тонов;

- резкие границы очага поражения;

- легкая кровоточивость поверхности или дна новообразования;

- появление уплотнения в основании новообразования;

- отсутствие чувствительности;

- стойкость к проводимой терапии.

Плоскоклеточный рак чаще возникает на фоне длительно незаживающих трофических язв, длительно существующих гнойных ран и т. д. Базально-клеточный рак, напротив, возникает на неизмененной коже и может протекать длительно, десятилетиями, медленно увеличиваясь в размерах.

Профилактика:

- защищать открытые участки кожи от солнечной радиации, особенно пожилым людям и людям со светлой кожей;

- пользоваться солнцезащитными кремами;

- пользоваться питательными кремами людям с дистрофическими изменениями кожи (например, - не допускать наличия на коже хронических язв, свищей, опрелостей;

- соблюдать технику безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения и при производстве химических веществ;

- соблюдать меры личной гигиены при работе с продуктами бытовой химии;

- предохранять шрамы, рубцы, родинки и родимые пятна от частых механических травм;

- удалять родинки, бородавки и т. д. на коже только в специализированных лечебных учреждениях. ВАЖНО В диагностике рака кожи особое место занимает общий осмотр больного и метод ранней диагностики - дерматоскопия; в большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы обнаружить рак кожи на ранних стадиях. Для определения типа опухоли проводят гистологический анализ тканей опухоли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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