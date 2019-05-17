Раннее выявление и профилактика рака кожи

Рассказывает главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева.

Главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева

Основным методом скрининга злокачественных новообразований кожи является осмотр врачом любой специальности всего кожного покрова и видимых слизистых оболочек любого больного независимо от того, обратился ли он с жалобами на патологическое изменение кожи или другое заболевание, – онкологическая настороженность. Такую же настороженность обязан проявлять каждый человек по отношению к самому себе. Даже только лишь подозрение на наличие рака кожи требует обязательной и немедленной консультации онколога.

Под скринингом понимают применение различных методов исследования, позволяющих диагностировать опухоль на ранней стадии, когда еще нет симптомов болезни.

Программы визуального скрининга опухолевых и предопухолевых заболеваний кожи целесообразны и результативны. Анализ причин запущенных форм рака кожи показывает, что на первом месте стоит отсутствие онкологической настороженности.

В последнее время развитие аппаратной диагностики открыло новые значительные возможности в обследовании пациентов. Дерматоскопия - метод оптической диагностики новообразований кожи с помощью многократного увеличения. В кожвендиспансере он проводится с 2013 года абсолютно бесплатно. Это диагностический метод, который позволяет с помощью простого аппарата определить структуру новообразования на коже.

В чем суть

Основа метода - визуализация многочисленных морфологических признаков, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, что способствует установлению клинического диагноза практически всех пигментных кожных очагов. Такой подход позволяет точно оценить окраску, очертания, размеры и структуру кожного новообразования, а также характер распространения сосудистой сетки. Достоверность диагноза, установленного на основе дерматоскопии, крайне высока, что позволяет практически безошибочно определить тактику дальнейшего ведения пациента. Для проведения диагностики используется специальный прибор, называемый дерматоскопом. С помощью дерматоскопии можно обследовать меланоцитарные невусы (родинки), папилломы, старческие бородавки, а также злокачественные новообразования кожи (меланома, базально-клеточный рак).

Знай

У каждого из нас должна быть развита онконастороженность, особенно у тех, кто в группе риска – светлокожих, подверженных солнечным ожогам, особенно с детства. Чем светлее кожа, тем, как правило, больше на ней всяких пятнышек, родинок и веснушек. С возрастом также появляются различные новообразования. Например, меланома, базалиома или плоскоклеточный рак - это новообразования, которые крайне опасны и выявление их на ранних стадиях спасает жизнь. Начиная с 25-27 лет нужно внимательнее к себе относиться и регулярно приходить на диагностические осмотры и консультации.

Дерматоскопия не требует специальной подготовки для пациента. Этот метод является обязательным для обследования перед удалением новообразований кожи, а также в случае изменения формы, размера и цвета новообразования. Дерматоскопия абсолютно безопасна для пациента. Виды рака кожи: базально-клеточный и плоскоклеточный. Они могут возникнуть на видимо не измененной коже или на фоне предшествовавших патологических процессов - предраковых дерматозов.

Признаки онкологии кожи:

- не заживающее, монотонно прогрессирующее течение кожного процесса;

- внешние раздражающие факторы: курение, ультрафиолетовое, рентгеновское облучение, механическая травма, применение раздражающих мазей;

- преобладание синюшных и буроватых тонов;

- резкие границы очага поражения;

- легкая кровоточивость поверхности или дна новообразования;

- появление уплотнения в основании новообразования;

- отсутствие чувствительности;

- стойкость к проводимой терапии.

Плоскоклеточный рак чаще возникает на фоне длительно незаживающих трофических язв, длительно существующих гнойных ран и т. д. Базально-клеточный рак, напротив, возникает на неизмененной коже и может протекать длительно, десятилетиями, медленно увеличиваясь в размерах.

Профилактика:

- защищать открытые участки кожи от солнечной радиации, особенно пожилым людям и людям со светлой кожей;

- пользоваться солнцезащитными кремами;

- пользоваться питательными кремами людям с дистрофическими изменениями кожи (например, - не допускать наличия на коже хронических язв, свищей, опрелостей;

- соблюдать технику безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения и при производстве химических веществ;

- соблюдать меры личной гигиены при работе с продуктами бытовой химии;

- предохранять шрамы, рубцы, родинки и родимые пятна от частых механических травм;

- удалять родинки, бородавки и т. д. на коже только в специализированных лечебных учреждениях. ВАЖНО В диагностике рака кожи особое место занимает общий осмотр больного и метод ранней диагностики - дерматоскопия; в большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы обнаружить рак кожи на ранних стадиях. Для определения типа опухоли проводят гистологический анализ тканей опухоли.

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