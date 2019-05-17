На изучение провала в Дедилово выделят более 2 млн рублей

8 мая 2019 года в селе Дедилово Киреевского района Тульской области, неподалеку от частого дома, образовался гигантский провал - размером с пятиэтажный дом. Глубина ямы составляет порядка 15 метров, диаметр ее - около 30 метров.

Огромная яма вмиг стала предметом обсуждения среди жителей региона, а также профессионального сообщества.

- Воронка могла образоваться из-за закрытых карстов. Карст – это процесс химического растворения пород, - рассказал главный геолог ООО «Спецгеологоразведка» Андрей Костенко. - Но прежде чем делать окончательные заключения необходимо изучить состав грунта, особенности залегания известняка, уровень грунтовых вод.

Минэкологии Тульской области готово выделить 2 250 000 руб рублей на ее изучение. 16 мая был объявлен тендер на выполнение работ по мониторингу геологической среды на участке, расположенном вдоль русла реки Шиворонь.

Привлеченные специалисты должны будут провести оценку, контроль и прогноз состояния подземных вод и экзогенных геологических процессов, провести мониторинг изменения режима уровней подземных вод в пределах зон влияния шахтных выработок.

Также в их обязанности войдет оценка и прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов.

Согласившаяся на условия организация должна будет провести все работы до 1 декабря 2019 года. Заявки на участие в тендере принимаются в срок до 4 июня 2019 года.

Фото: Алексей ФОКИН

КСТАТИ

Случаи образования гигантских провалов в регионе были уже не раз

В 1981 году близ поселка Скуратово образовалась овальная воронка диаметром около 70 и глубиной около 35 метров. На дно воронки провалился участок поверхности вместе с деревьями. Общая глубина провала составила 87 метров (подробности)